Andrés Jurado anhela la medalla olímpica en el golf; "Es un sueño que todos tenemos"

México ha estado presente en los últimos tres Juegos Olímpicos donde el golf fue parte del programa con figuras de la talla de Gabriela López, María Fassi, Abraham Ancer, Rodolfo Cazaubón o Carlos Ortiz, pero ninguno logró entrar al podio; sin embargo, con Los Ángeles 2028 en la mira, el presidente de la Federación Mexicana de Golf, Andrés Jurado Rivera Torres, confesó que existe la ilusión por ganar una medalla. “Es un sueño que todos tenemos, vamos a trabajar y apoyar a los jugadores y jugadoras para que primero consigan llegar, el golf en ese sentido es complejo de poder alcanzar”, reveló en entrevista.

Los próximos Olímpicos incluirán la modalidad por equipos con formato mixto, además de los individuales varonil y femenil.

En los últimos años, los golfistas mexicanos han destacado en la LPGA, LIV Golf o en la rama amateur con campeonatos obtenidos por Clarisa Temelo o Santiago De La Fuente, quienes se suman a las aspiraciones de ganar una presea en el 28. “Es un momento increíble en el que estamos, somos un país privilegiado en el sentido de que todos los tours más importantes a nivel profesional se juegan aquí, tanto en femenil como varonil. Tenemos niños y niñas jugando en giras regionales, han hecho esfuerzos muy grandes por llevar su golf a otro nivel”, concluyó.