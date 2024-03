Andrés Guardado contundente sobre Guillermo Ochoa: "No lo veo de titular en 2026"

Guillermo Ochoa se encuentra viviendo un mal momento en su carrera, recientemente alcanzando los mil goles en contra y logrando otro descenso en el balompié europeo.

Situaciones que ponen en duda su titularidad en la Selección Mexicana con miras a la Copa del Mundo de 2026, sentimiento que comparte el histórico Andrés Guardado.

Actual jugador del León, que aseguró en conversación con Fox Sports que es complicado ver a Ochoa de titular en la próxima Copa del Mundo.

“A Memo lo veo, pero no como titular. Hoy en día, vería a Malagón. Mi compadre ya está veterano, pero en Selección siempre responde, sigue jugando en Italia, que eso deberíamos valorarlo. Si ves que Memo va a llegar muy justo al Mundial, sería adecuado hablar con él y hacerle entender que necesitas prevenir por si él no está en dos años”, señaló

En ese sentido, Guardado compartió que será labor de Jaime Lozano hablar con Guillermo Ochoa y hacerle entender su rol en el Tricolor.

“Ochoa es una persona madura e inteligente. Si hablas con él, por qué no. En mi caso me pasó con Manuel Pellegrini en el Betis, habló conmigo directamente y me lo dijo textual, que jugaría menos, pero me quería en el equipo y lo pasé espectacular”, añadió.