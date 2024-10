Andrés Guardado ante las críticas por su llamado a la Selección Mexicana: No ocupo el lugar de nadie

Andrés Guardado ha recibido algunas críticas luego de que fuera convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de octubre, donde la Selección Mexicana enfrentará dos partidos amistosos, uno ante el Valencia de España y otro ante Estados Unidos.

El actual jugador de León apreció de nueva cuenta en una lista del Tricolor, aunque esta vez se trata de un homenaje para decirle adiós al equipo nacional.

Pero eso no quitó que el 'Principito' fuera blanco de críticas, a las que respondió en charla con Fox Sports y Miguel Herrera.

"Es definitivo. Ya no es mi momento, ya pasó. Hice mi historia con la Selección, buena o mala me voy muy orgulloso y honrado de haber defendido a mi Selección por bastantes años. Agradecido por esta oportunidad de ir a despedirme de la gente, de portar por última vez la camiseta", señaló el exfutbolista del PSV y Betis en el programa La Última Palabra.

Guardado, que recientemente llegó a la Liga MX tras muchos años en Europa, destacó que su presencia con la Selección Mexicana en los próximos días no indica otra cosa que un homenaje, por lo que no lo toma como si le estuviera quitando un lugar a alguien en el conjunto tricolor.

"Lo anunciaron como convocatoria porque así lo planteó la prensa de la Selección. Escuché algunas críticas de que ahorita no estamos para homenajes y que estoy ocupando el lugar de un joven, si hubieran convocado a 26 yo hubiera sido el 27. No estoy ocupando el lugar de nadie. Javier (Aguirre) me hizo el favor de invitarme a la concentración pero en sí, solo voy al homenaje", aclaró el canterano del Atlas.

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Mexicana?

Como ya mencionamos, el Valencia español y los Estados Unidos serán los rivales de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre.

El choque contra el equipo de La Liga se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, de Puebla, mientras que ante los de las Barras y las Estrellas se llevará a cabo en el Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.