André-Pierre Gignac cortó relación con la directiva de Tigres por adelantar su despedida como futbolista

En el partido correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura 2026, la afición de Tigres "despidió" a su máximo goleador histórico, André-Pierre Gignac, quien se retiraría del futbol profesional al terminar la participación de los auriazules en Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF.

Sin embargo, según el conductor Willie González, el delantero de 40 años no estuvo de acuerdo con dicho homenaje y por eso habría cortado todo tipo de comunicación con la directiva felina.

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Según el periodista regiomontano, la directiva de Tigres le ofreció a Gignac un puesto como directivo junto a Gerardo Torrado, pero no sólo no les ha respondido, sino que dejó de hablarles. Aparentemente, André quiere seguir jugando.

"Estoy en posición de confirmarles que Gignac aún no le ha respondido la oferta que le hizo la directiva de Tigres, Gignac ya dejó de hablar con los dirigentes de Tigres, ya cortó toda comunicación con ellos, él fue muy claro, les dijo que toda la comunicación sería con su agente, su manager, su promotor Jean-Christophe Cano", comentó Willie.

"Él ha sido muy claro que quiere seguir jugando futbol, quiere seguir siendo futbolista, con Tigres o en otro lado, él no está de acuerdo con el festejo, con la despedida, ni con los dirigentes, ni que le hayan ofrecido ser asistente de Torrado; él quiere seguir jugando, cobrando su dinero año a año hasta que decida retirarse. La directiva ha sido muy clara que este fue su último año, si quiere venir a la oficina a trabajar, adelante, pero ya cortó toda comunicación con los dirigentes de Tigres", agregó.

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