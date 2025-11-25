Más Información

André Jardine confiesa que al América “le hace falta el estadio Azteca”

André Jardine defiende al América de críticas por los días y horarios de Liguilla: Busquen fuentes correctas

América: Henry Martín y Álvaro Fidalgo, listos para jugar la Liguilla, revela André Jardine

Óscar Valdez revela que su retiro de los cuadriláteros está muy cerca

Claudia Sheinbaum asegura que verá la inauguración del Mundial desde el Zócalo; alista dinámica para regalar su boleto

El América suele estar en el centro de las polémicas en el futbol mexicano y esta vez no fue la excepción. Antes de visitar a los Rayados de Monterrey en el estadio BBVA por la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025, las Águilas fueron señaladas por influir y ser beneficiados en la designación de los días y horarios de la Liguilla, que tendrá tres partidos que se llevarán a cabo en un mismo día.

André Jardine, entrenador de las Águilas, fue cuestionado al respecto en conferencia de prensa previo al partido contra la Pandilla y de manera contundente, defendió al América.

“Que busquen fuentes correctas, nosotros estábamos preparados para jugar el domingo porque ya conocemos bien cómo funciona”, declaró el entrenador brasileño en respuesta a quienes señalan al club americanista como responsables.

Así mismo, el cerebro detrás del histórico tricampeonato azulcrema agregó que tiene “la certeza máxima de que si surge un cambio no es para favorecer a uno u otro, debe haber algún motivo más fuerte que debe haber aparecido y no hay mucha diferencia entre jugar miércoles o jueves”.

La gran polémica surgió por el particular horario en el que jugarán los Xolos de Tijuana contra los Tigres, con el silbatazo inicial programado a las 23:00 horas del centro de México.

Además, Jardine señaló que intenta no prestar atención a lo que digan los medios de comunicación, porque "terminas infectándote de una forma u otra" y porque "nosotros desde aquí tenemos que jugar por nuestros objetivos, nuestra motivación y no por lo que se habla afuera porque sinceramente no deberíamos tener tiempo para distraernos con nada más que en el trabajo, el rival y el partido que está por venir".

Finalmente, también habló sobre el arbitraje y dejó claro que "no hay árbitros que piten con mala intención, todos hacen lo mejor posible. Hay mucha presión, se dice que benefician a América, y eso de alguna forma puede tocarlos".

