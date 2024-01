Ana Guevara reitera que los deportes acuáticos seguirán sin becas: “Hay intereses detrás de la Federación”

El 2024 es el año olímpico, los atletas cerrarán sus preparaciones y/o buscarán la clasificación a los Juegos Olímpicos de París, en el caso de los deportistas acuáticos mexicanos tendrán que hacerlo sin las becas económicas por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ni contarán con el “presupuesto federal para sus campamentos y demás”.

Ana Gabriela Guevara, directora del organismo, reiteró que “es un tema legal, no es un tema que nosotros no queramos darle dinero”, aseguró que “a mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde por beca y los estímulos por sus resultados no se pudieron otorgar, pero si nosotros otorgamos ese dinero, el señalamiento va a venir a nosotros y la autoridad fiscalizadora nos va a cobrar”.

La directora señaló que la Federación Internacional -World Aquatics- fue “tan valemadrista, autoritaria y tan tajante de simplemente decir que desconozco a México”, por lo que repitió que el Comité Estabilizador que impuso es ilegal, tema que ha hablado con María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

Lee también Franz Beckenbauer y su mayor secreto para convertirse en leyenda del futbol

“Se lo dije en persona, pero el factor ahí sigue siendo el mismo, hay intereses terciarios detrás de esa federación (FMN), hay intereses económicos y mientras no se tomen cartas en el asunto, van a seguir igual y lamentablemente se va a ver lastimado el gremio, pero no por nosotros es porque la federación internacional tampoco tiene esa voluntad”, explicó la exvelocista.

Incluso señaló que la situación de intereses es observada con las demandas que interpusieron algunos deportistas de disciplinas acuáticas.

“En el caso de nado sincronizado y de waterpolo, que el juez les otorgó que se les regresaran las becas, pero no fue el caso para clavados, ahí estamos en una disyuntiva legal, porque unos jueces sí les otorgaron el amparo y otros jueces no, entonces se ve la mano negra, sin embargo, nosotros respetamos la decisión del juez”, añadió Guevara.

Ana espera que en los próximos meses se encuentre “un punto de concurrencia con COM y que también se ponga del lado de los deportistas, porque al final el objetivo de lo que están haciendo es representar a México”.





Lee también Franz Beckenbauer y Pelé, las estrellas mundiales que cautivaron a Estados Unidos.