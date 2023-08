AMLO se deshace en elogios para Fernando Valenzuela: "Es el más importante de la historia"

El presiente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pitcher Fernando Valenzuela es el beisbolista más importante en la historia de México y planteó que sea incluido en el Salón de la Fama de Beisbol de Estados Unidos.

Manifestó su apoyo para que el estadio de “Los Naranjeros de Hermosillo”, de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), lleve el nombre de “El Toro”.

El Mandatario federal afirmó que le dio mucho gusto que Los Angeles Dodgers hayan homenajeado el beisbolista con el retiro del número 34, el cual usó en su paso por este equipo, y reveló que Fernando Valenzuela lo invitó a la ceremonia en Los Ángeles, pero le informó que no podía asistir debido a su carga de trabajo.

“Es el beisbolista más importante en la historia de nuestro país, Fernando Venezuela. Hay otros, Beto Ávila, y otros muy buenos, pero Fernando es excepcional. Es lo mejor, el mejor pitcher en toda la historia del país, y nos dio mucho gusto el que se se haya retirado su número 34, es un homenaje a una gran figura,

“Creo que debería de estar en el Salón de la Fama, nada más que ahí hay sus cosas, pero se lo merece, hay juegos beisbolista que todavía siguen recordando, un gran beisbolista. Me invitó a que yo lo acompañara a Los Ángeles (…) pero ¿a qué hora?. Pero sí me invitó y le mandó un abrazo. Me dio muchos gusto, sí vi la ceremonia, una parte y me dio mucho gusto porque estaban paisanos en el estadio".

Aseguró que Fernando Valenzuela es el deportista mexicano más reconocido en Estados Unidos en todas la disciplinas.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que los deportistas que más admira son Fernando Valenzuela, el exfutbolista Hugo Sánchez, el exboxeador Julio Cesar Chávez y “no dejaría yo de mencionar independientemente de amores o desamores a Ana Guevara”.

“Y muchos, muchos otros, pero lo de Fernando un abrazo muy fuerte, y claro que deben de ponerle el nombre de Fernando al estadio y hay que homenajearlo y reconocerlo. Es un ejemplo para los jóvenes beisbolistas, los jóvenes deportistas, además es una gente buena, sencillo, humilde, no es presumido, no es prepotente, no, no”, destacó.

El presidente López Obrador informó que alrededor de seis, ocho meses jugó con “El Toro” con el equipo que tiene de veteranos en el Deportivo Alianza de Tranviarios, en la Ciudad de México.

“Porque todavía tenemos nuestro equipo de veteranos y el Seguro tiene su equipo y siempre anda reforzándose y meten hasta `cachirules´ los Seguro a los que todavía no cumplen 60 años y que están en el Salón de la Fama aquí en México. Entonces siempre nos quieren ganar a nosotros y no han podido y bueno, meten hasta el Borrego Álvarez y debe de ser arriba de 60 y viene Fernando, Vinny Castilla, Vinny Castilla no llega a 60, tremendo pelotero. Es el mexicano que más jonrones en Grandes Ligas, Vinny Castilla Vinny Castilla que es también una gente buena, una persona admirable. Pues todos esos vienen”.

“Querían los del Seguro poner a `pitchar´ a Fernando pero no, no, no, no, porque Fernando está grande y cómo se le va a faltar el respeto a un señorón, no. Y ahí estuvo con nosotros, pero no era para macanearlo, era para que homenajearlo, hay que estarle reconociendo lo que fue”.