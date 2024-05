AMLO reacciona a bicampeonato del América y manda mensaje al Cruz Azul

Luego de que el América resultó bicampeón de la Liga MX tras vencer 1-0 al Cruz Azul en el Estadio Azteca, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los dos equipos.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que estuvo pendiente del clásico del futbol, aunque en su casa hay pluralidad “como todas las familias”.

“Los dos clubes los felicito, sobre todo a los jugadores porque se aplican, desde luego a los técnicos que hacen su trabajo, y a la afición”, dijo al recordar que a veces iba al estadio universitario a ver jugar a los Pumas en un buen ambiente.

“Jesús (Ernesto, su hijo menor) desde niño le fue al América, y en la casa no, no, somos Pumas. Pero con mucho respeto a Jesús, y pensamos como sucede en la política, que hay males que se quitan con el tiempo, pues no, nos equivocamos”, contó López Obrador entre risas.

AMLO manda mensaje al Cruz Azul

“El Cruz Azul, un buen equipo, no me siento mal porque nosotros fuimos los que le quitamos el maleficio, en este gobierno fueron campeones”, expresó.

López Obrador en su mañanera del 27 de mayo en Palacio Nacional. Foto: Presidencia