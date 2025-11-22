América y todas sus finales perdidas en la Liga MX Femenil; ante Tigres quiere cortar la mala racha

América Femenil debe darle vuelta a la página. Dejar ir una ventaja de tres goles en el duelo de ida de la Final de la Liga MX Femenil ante las Tigres fue un duro golpe en lo anímico para las Águilas.

Pero este domingo tienen la oportunidad de reivindicarse y pelear por su ansiado título tres y dejar atrás los recientes fracaso bajo el mando de Ángel Villacampa.

Las Azulcrema han estado en seis finales de las últimas siete, lamentablemente, sólo han podido ganar una y fue la del Clausura 2023 ante las Tuzas del Pachuca en el estadio Azteca.

Antes de ganar su segundo título, fue precisamente ante las Tigres en el estadio Universitario, en el Apertura 2018, cuando consiguieron su primera estrella.

Lee también Javier 'Vasco' Aguirre y la diferencia que ve entre Gilberto Mora y Lamine Yamal

FOTO:IMAGO7

Las cinco finales perdidas del América Femenil

Tigres lidera la estadística como el equipo más ganador de la Liga MX Femenil con seis títulos, seguidas por las Rayadas de Monterrey que ya suman cuatro campeonatos.

América y Chivas comparten el tercer lugar, ambos equipos con dos estrellas; Pachuca suma apenas un título y fue el pasado Clausura 2025 ante las Águilas.

Apertura 2022: Tigres 3-0 América

Apertura 2023: Tigres 3-0 América

Clausura 2024: Monterrey 2-2 (4-3 penaltis) América

Clausura 2025: América 2-3 Pachuca

Luego del empate a tres goles, cualquier equipo que gane en los 90 minutos será campeón; en caso de un empate todo se definirá en tanda de penaltis.

Lee también Juan "El Güerito de Tepito" se presenta con victoria en el boxeo profesional