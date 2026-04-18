América vs Toluca EN VIVO - Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX

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tiene una complicada prueba esta noche, frente a su afición en el Estadio Banorte. Toluca, el actual bicampeón del futbol mexicano, llega al Coloso de Santa Úrsula.

Las Águilas recién eliminadas de la Copa de Campeones de la Concacaf, deben ganar o la combinación de resultados en esta Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX podría sacarlos de los puestos de Liguilla.

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Con 19 puntos y al borde de la eliminación, los de Coapa llegan con la obligación de sumar de a tres puntos ante los Diablos Rojos y de paso, mejorar la imagen con su afición.

Un empate (Cruz Azul) y una derrota (Nashville) suma el América en este regreso al Estadio Azteca. Además, ya son seis partidos en fila sin victoria, entre Liga MX y Concacaf Champions Cup

Por su parte, el Toluca quiere evitar descender más lugares y retomar su posición en los primeros cuatro lugares. El empate le serviría de muy poco a los escarlatas.

Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones del Toluca vs América desde el Estadio Azteca

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