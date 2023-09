América: Henry Martín regresa y los problemas en defensa aumentan previo al Clásico Nacional

Desde que llegó al banquillo del América, André Jardine nunca ha podido trabajar con equipo completo y en la semana previo al Clásico Nacional, no ha sido la excepción.

A las bajas de Néstor Araujo e Israel Reyes por lesión, se suma la del central uruguayo Sebastián Cáceres. De acuerdo con Jardine, el técnico brasileño regresó de la Fecha FIFA con sobrecarga muscular.

“Cáceres regresó muy cargado de los dos partidos. Tuvo todos los minutos que podía con su Selección, hoy entrenó, pero sintió una fatiga grande. Vamos a evaluar y tomar la mejor decisión posible porque viene un calendario cargado y no vale la pena arriesgar a ningún jugador”, declaró el brasileño.

Sobre el tema del chileno Igor Lichnovsky, que llegó apenas esta semana, el timonel de las Águilas confirmó que estará en la convocatoria, aunque no reveló si será titular junto a Ramón Juárez.

LEE TAMBIÉN Liga MX Femenil: Deyaris Pérez, la jugadora que se quedó sin equipo y ahora es modelo

“Igor ya está en la convocatoria, entrenó muy bien, no tiene el ritmo ideal de juego, pero ha hecho todos los trabajos y tiene buen nivel físico y técnico”, declaró el DT azulcrema.

La buena noticia para el América

Además de Kevin Álvarez, quien ya cumplió su partido de suspensión, André Jardine ya podrá contar también con su capitán Henry Martín, quien estuvo varias semanas fuera por un desgarro en la pantorrilla derecha; sin embargo, se desconoce si será de titular frente el Guadalajara.

LEE TAMBIÉN Pumas y Veracruz entre los 100 escudos más bonitos del mundo

“Henry está completamente apto para jugar y entrenar, ha entrenado muy bien y vamos a ver. No quiero darle información a Chivas, la variante de dos delanteros ya la usamos, pero no es bueno anticipar ninguna situación. Henry si no está de inicio, estará en el partido”, aseveró.