Pumas y Veracruz entre los 100 escudos más bonitos del mundo

El futbol mexicano volvió a recibir reconocimiento al nivel internacional, ahora gracias a tres equipos de la Liga MX que son catalogados dentro de los más bonitos del planeta.

De acuerdo con una publicación de la revista inglesa Four Four Two, Pumas, Veracruz y Xolos de Tijuana tienen escudos espectaculares en la historia y que los hace acreedores al reconocimiento mundial.

En la lista, que tiene dentro del top 5 al 1860 Múnich, Aberdeen, AC Milan, Ajax y Al-Ahly destaca la aparición de los Tiburones Rojos de Veracruz, que se ubican en el lugar 33.

Por su parte, Pumas se hace presente en la lista en el lugar 76, incluso por encima del Real Madrid que es 79 y River Plate que es 81.

El tercer representante del futbol mexicano es Tijuana, que se colocó en la lista en el puesto 89, superando al Tottenham, Valencia y Zenit que completa la lista de 100.