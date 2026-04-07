América es víctima de LOS MEJORES MEMES tras empatar sin goles con Nashville

La ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF entre América y Nashville dejó un aburrido empate sin goles en el Geodis Park, y el boleto a las semifinales se definirá en el estadio Banorte el próximo 14 de abril.

Las Águilas estiran su racha de partidos consecutivos sin conocer la victoria a cuatro, y su afición está cada vez más molesta. Muchos de ellos exigen la salida de André Jardine, otros la de Santiago Baños. Lo cierto es, que la fanaticada azulcrema no está contenta con su equipo y lo expresa en las tribunas y en las redes sociales.

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Al terminar el partido, los americanistas se manifestaron en X (Antes Twitter) con LOS MEJORES MEMES para expresar su enojo con el equipo.

"Estamos en la mier...", escribe uno. "Dos veces pateó al arco América en 90 minutos, ¿de verdad quieren seguir con esto? Quiero ver qué va a pasar si Nashville hace un gol en el Azteca como va a hacer 2 o 3 goles un equipo que literal no patea al arco, es deprimente ver a este América, el peor planteamiento. Lárgate Jardine", escribe otro.

Estos mensajes fueron acompañados de imágenes con ataúdes con el escudo del América, otros con la frase "somos más malos que mi pu... madre".

A continuación, les dejamos los mejores memes.

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Los MEJORES MEMES del empate entre América y Nashville

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