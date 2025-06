América despide a Diego Valdés con un emotivo video; entre lágrimas y recuerdos, así se va el chileno

Después de tres años y medio y seis títulos, Diego Valdés ha dejado al América para convertirse en jugador del Velez Sarsfield de Argentina.

Este sábado, entre lágrimas y con un emotivo video, las Águilas anunciaron el adiós del atacante chileno, un histórico de los azulcrema que fue parte del tricampeonato.

“Ya eres histórico, Diego. ¡Gracias por todo!”, escribió el América junto a una entrevista a Valdés en la que desmenuza su pasó por las Águilas y uno a uno de los últimos tres campeonatos que conquistaron en la era de André Jardine.

“Hubo muchos momentos muy difíciles, pero han pasado momentos muy lindos acá en América para mí y mi carrera. Todos esos momentos que me mostraste y faltan muchos más que no se me van a olvidar”, recuerda Diego.

“El salir campeón creo que había vivido muchos torneos acá y no me había tocado levantar esa copa. Creo que lo que más deseaba era tenerla, salir campeón. Esto es lo que más me emociona, recordar esos momentos de lo vivido ese día en el Estadio Azteca”, agregó el exjugador de los capitalinos.

El chileno Diego Valdés ya renovó con las Águilas

El gol que más gritó en el América

Diego conquistó tres títulos de Liga MX, un Campeónes de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Leagues Cup; sin embargo, su momento más recordado y el gol que más gritó fue el tanto de Julián Quiñones en la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2024.

“Lo voy a contar por ser mis últimos momentos acá, pero se lo he dicho a varios compañeros que es el gol que más celebré. En mi carrera en América ese gol, no porque haya dado el pase, no por haber estado o participado en esa jugada, era por lo que habíamos pasado anteriormente contra ese equipo (Pachuca) y por toda la adrenalina que vivimos en ese partido”, recordó.

En ese encuentro, América iba abajo en el global 2-1 y a minutos del final Valdés metió un balón al área que Ilian Hernández remató y el arquero Carlos Moreno dejó en el área para que Quiñones rematara.

“Fue un partido muy trabado, habíamos quedado con ellos afuera en el torneo de Concachampions y la verdad, fue un desahogo, grité ese gol. Ese partido es uno de los momentos más lindos que he vivido. Cuando logramos ganar ese pase a otra Final, en mí y mis compañeros decíamos que esa otra Final que se nos venía iba a ser de nosotros”, concluyó.