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El futbol mexicano no es sólo deporte, es industria, espectáculo y negocio de escala global. La Selección Mexicana es, sin duda, una potencia comercial. Mueve audiencias, atrae patrocinadores, genera conversación y vende ilusión como pocos productos en el país. Pero, el verdadero reto no está en lo que factura… sino en lo que entrega en la cancha. Alicia Rodríguez, consultora de negocios y estratega de marketing y publicidad en medios con enfoque en responsabilidad social corporativa, nos habla al respecto.
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