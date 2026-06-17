A través de una ruta multimodal que combina conectividad aérea y terrestre, el estado despliega una oferta única que fusiona el turismo cultural de Hidalgo del Parral, el deporte de alta resistencia en Guachochi y la majestuosidad natural del sistema de Barrancas del Cobre en Creel y El Divisadero.

Chihuahua ofrece una ruta de verano entre historia, aventura y naturaleza. Foto: Cortesía

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Parral: Epicentro de la historia y el turismo cultural

La travesía inicia con el arribo por vía aérea a Chihuahua Capital. Desde ahí se emprende el trayecto hacia el sur mediante la carretera vía corta, un recorrido terrestre de aproximadamente 2 horas y media (unos 220 km).

El destino principal es el Pueblo Mágico de Hidalgo del Parral, que durante las últimas dos semanas de julio se transforma en la capital cultural de la entidad con la celebración de las Jornadas Villistas.

Este festival destaca por una cartelera artística multitudinaria de primer nivel. El evento alcanza su punto álgido con el arribo de las concentraciones de motociclistas y la Gran Cabalgata Villista; esta última inicia su recorrido en Ciudad Juárez el 4 de julio, cruza la capital del estado el día 12 y culmina su marcha en Parral el 19 de julio.

Además, a solo 2 horas de esta cabecera municipal, la oferta se complementa con la experiencia enológica del viñedo El Vasqueño.

El verano en Chihuahua combina Pueblos Mágicos, cultura y paisajes únicos. Foto: Cortesía

Guachochi: Alta resistencia en la Sierra Tarahumara

El itinerario continúa hacia el suroeste para adentrarse en el Pueblo Mágico de Guachochi. El traslado desde Parral toma un estimado de 3 horas a través de la carretera estatal, un trayecto que va revelando el ascenso a la Sierra Madre Occidental.

Enclavado en esta región, el municipio se erige temporalmente como la capital deportiva del estado al ser sede del Ultramaratón de los Cañones, una de las pruebas de resistencia más demandantes del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA).

La competencia reina contempla un circuito de 100 kilómetros que exige el descenso técnico hasta el fondo de la Barranca de la Sinforosa. Históricamente, esta justa ha sido el escenario de consagración mundial para destacados atletas de la comunidad rarámuri, impulsando las trayectorias de figuras emblemáticas como Lorena Ramírez, así como de sus hermanos Juanita, Mario y Toño, quienes continúan con el legado de su padre.

El trayecto entre Guachochi y la siguiente escala, Creel, toma alrededor de 2 horas y media, ofreciendo una ventana a paisajes dramáticos, entornos naturales intactos y el contacto directo con los pueblos originarios.

Guachochi impulsa el turismo deportivo en el corazón de la Sierra Tarahumara. Foto: Cortesía

Creel y Barrancas: El cierre de un circuito monumental

El recorrido culmina en el Pueblo Mágico de Creel, un nodo estratégico para explorar misiones jesuitas históricas, cuerpos de agua como el Lago de Arareko y caprichosas formaciones rocosas.

A tan solo 45 minutos de este punto se accede a El Divisadero, la puerta de entrada al Parque de Aventura Barrancas del Cobre. Este complejo cuenta con el tercer teleférico más largo del mundo sin torres intermedias, un circuito de tirolesas de alta velocidad y un restaurante con piso de cristal suspendido sobre el abismo.

Al finalizar la estancia, el viajero cuenta con dos alternativas logísticas: abordar el tren Chepe Exprés con rumbo a Sinaloa, o bien, tomar el retorno en autobús desde El Divisadero hacia Chihuahua Capital (un viaje cómodo de aproximadamente 4 horas) a través de Transportes Turísticos Noroeste, completando así un circuito de verano circular.

Chihuahua se posiciona como destino ideal para viajar en verano por México. Foto: Cortesía

Un adiós que es un hasta luego

Viajar por Chihuahua en verano es mucho más que acumular kilómetros; es mimetizarse con el espíritu de una tierra indomable. Al abordar el transporte de regreso, cuando el perfil de la sierra comienza a desdibujarse en el horizonte, los visitantes emprenderán la vuelta a sus hogares con la certeza de haber sido testigos de la grandeza de México.

Se van con el cuerpo cansado por la aventura, pero con el corazón infinitamente enriquecido, llevando consigo el eco de las espuelas villistas, la resistencia legendaria de los pies ligeros y la inmensidad de las barrancas grabada para siempre en la memoria.

Pueblos Mágicos de Chihuahua fortalecen la oferta turística del norte de México. Foto: Cortesía

Durante todo el recorrido, usted puede acompañarse de guías locales que le darán mayor información sobre las actividades disponibles en cada punto. Le sugerimos consultar a los expertos operadores locales, quienes harán que su estancia sea de lo más planeada, amena y deliciosa, dado que ellos conocen donde están los más exquisitos sabores de la cocina tradicional del desierto y la montaña.

Les esperamos en Chihuahua, y permítenos presentarles el México que no conocen.

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