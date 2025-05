América, a mostrar grandeza ante LAFC; esta noche jugarán por el boleto al Mundial de Clubes

Los Ángeles.— Sólo hay una forma en la que América pueda dejar de lado su dolorosa caída ante Toluca en la final del Clausura 2025.

Pero no será sencillo.

Hoy, los de Coapa definen en el BMO Stadium contra LAFC si van o no al Mundial de Clubes, el primero con 32 equipos que reunirá lo mejor del orbe en Estados Unidos. Hoy, es una de esas noches donde el América debe mostrar su grandeza, el porqué es el equipo más laureado de México en los últimos 25 años y el más ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf (7).

Por números, América es el gigante de la zona; sin embargo, es momento de demostrarlo contra Los Ángeles FC. “Cuando asumí en América me imaginé en algún momento disputando la Concachampions con chances de ganar y estar en el Mundial... Cualquier equipo del mundo quiere estar. Nos toca esa oportunidad que cae del cielo al América y a Los Ángeles”, declaró André Jardine. “El primer paso es soñar y el segundo es trabajar de acuerdo al tamaño de los sueños. Es lo que tratamos de hacer”, agregó el técnico.

Si perder con Toluca no fue considerado fracaso por muchos, perder la posibilidad de ir al Mundial sí lo sería. Ambos equipos disputan un lugar que no ganaron en la cancha —era de León, hasta su expulsión—, situación que agravaría una caída. Los de Jardine no han mostrado su mejor versión en los últimos encuentros, pero esta noche es matar o morir. “Después de perder una final vienen días de reflexión, de aprendizaje... Hay que dejar ir los sentimientos. Nos quedamos con frustración grande, pero hay que buscar el siguiente objetivo. El proceso es similar, pero con más dolor”, explicó Jardine.