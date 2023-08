Alexis Vega, destinado al sufrimiento por desgaste

Alexis Vega está reaccionando muy bien a su lesión de desgaste articular que padece en su rodilla derecha. Lo ha tomado con seriedad, y más vale que no se descuide por ningún motivo, ya que en caso de ser así, estaría diciéndole adiós al futbol profesional, así nos lo expresó el especialista en traumatología deportiva, Raúl Mendoza.

“El desgaste articular es irreversible, limita mucho el desarrollo de una persona para realizar cualquier tipo de trabajo, hablando de un deportista es más, se ven muy limitados. Es una lesión incapacitante y de manera considerable” aseguró.

El especialista indicó que hay muchos casos de jugadores y deportistas, que por una lesión como la que tiene Vega, se han retirado de lo que tanto aman hacer, ya que va creciendo el problema si no se controla en tiempo y forma.

"Este tipo de problemas te limitan mucho en todos los aspectos. Yo recuerdo a Rafael Márquez Lugo, fue un problema similar, aunque desconozco técnicamente hablando el daño que tenía y qué tan severo era, pero estos problemas acaban con las carreras. Te puedo mencionar a Marco Van Basten, que lo tuvo en su tobillo. Él se retiró pronto porque esas lesiones causan desgaste, nos podemos ir de uno por uno y por ejemplo, Messi tiene una cláusula en la que no tiene permitido jugar en cancha de pasto sintético, ya que la carga a la que se somete la rodilla es mucha y no es lo mismo jugar en las canchas de Europa, que en unas de pasto sintético”.

En estas lesiones, la comunicación entre especialista y jugador deberá ser muy puntual, porque un descuido, por pequeño que sea, puede provocar un avance significativo en la lesión. De entrada el control en peso es vital.

“Toda la rodilla está sujeta a cargas, entonces ésta debe ser a través de la masa muscular, normalmente un jugador profesional tiene masa muscular suficiente, pero hay un límite, físico y biológico. Si estamos sometidos a la ley de acción y reacción, o de inercia, se tendrá carga aunque se tenga la pierna de gladiador. Si no se trabaja físicamente, si no descansa lo indicado, por supuesto que el resultado no es idóneo” continuó en su explicación Raúl Mendoza.

Dejó claro Mendoza, que el paciente que sufre este tipo de problemas, siempre estará con dolor, mínimo quizás si se hace todo bien, pero será permanente y se presenta por lo regular, en la parte posterior de la rodilla.

“Tiene varias formas de hacerse presente; limita mucho en potencia física, rapidez y aunque se opere y salga perfecta la cirugía, habrá estas manifestaciones”.

Alexis Vega es el jugador mejor pagado de Chivas en toda la historia, lo cual también significa mucha presión para el atacante rojiblanco, quien este torneo deberá responder a las expectativas, porque la afición está llegando al límite en la espera.

