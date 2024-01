Aldo Uresti y Yidan, los reyes del “Beat The Best LaLiga FC Pro México” En el “Torneo 1”, Aldo Uresti se adjudicó el primer lugar, luego de mostrar sus habilidades con el control. Yidan no se quedó con los brazos cruzados e imitó a compañero de equipo al ganar el “Torneo 2”

