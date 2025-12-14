Alavés vs Real Madrid: Horario y canales para ver la Jornada 16 de LaLiga; hoy, domingo 14 de diciembre

Las urgencias del Real Madrid tras ganar dos de sus ocho últimos partidos y de Xabi Alonso, que debe dirigir una reacción inmediata si quiere continuar en su cargo, buscan un triunfo balsámico en Mendizorroza en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, ante un Deportivo Alavés que gana enteros cuando juega en casa.

Ya no hay margen de maniobra para Xabi Alonso. Su crédito se agota como técnico del Real Madrid. Dos derrotas consecutivas en el esperado regreso al Santiago Bernabéu -ante Celta y Manchester City- agravan la situación repleta de irregularidad que ha provocado que de cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona en LaLiga, haya pasado en apenas cinco jornadas, a cuatro de desventaja que pueden ser siete cuando pise Mendizorroza con la obligación de ganar.

Entre medias de tanta noticia negativa, la esperanza para el técnico tolosarra la representa el regreso de Kylian Mbappé. El delantero francés, autor de 25 de los 45 goles del Real Madrid este curso y cuya pegada tanto añoro frente al City, se ha recuperado de un fuerte golpe en la rodilla y está en condiciones de volver a liderar el ataque. También puede regresar, tras cinco partidos ausente, Dean Huijsen al centro de la zaga. Entre él y Antonio Rüdiger, que llegó con molestias físicas, se juegan una plaza.

El Real Madrid derrotó al Alavés en sus cinco últimas visitas ligueras a Mendizorroza, aparece por historia como un rival propicio para alzar el vuelo. Nueve victorias madridistas en sus diez últimos encuentros en Vitoria, donde en la competición doméstica perdió solamente en dos de 19 duelos. Seis puntos de los quince últimos disparan la presión sobre el Real Madrid.

El Alavés encara su segundo encuentro como local después de superar a la Real Sociedad en el derbi vasco celebrado la pasada semana en el coliseo vitoriano. Se ha quedado sin entradas para afrontar un duelo que en caso de victoria podría colocar a los babazorros cerca de los puestos europeos.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido del Real Madrid?

Domingo, 14 de diciembre

Alavés vs Real Madrid | 14:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de SKY Sports.

