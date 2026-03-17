Alana ya tiene rival para una noche explosiva; México vs Argentina enciende Supernova Génesis

El evento que revolucionó el boxeo espectáculo ya tiene cartelera completa. Supernova Génesis promete una noche espectacular con combates que mezclan entretenimiento y rivalidad. La atención se centra en una pelea que ya tiene historia antes de subir al ring.

Alana Flores ya conoce a su rival. La argentina Flor Vigna será quien enfrente a la influencer regiomontana. Tras días de incertidumbre, el anuncio encendió el ambiente y le dio forma a un duelo que pinta intenso desde ahora.

El combate toma un tinte especial. México contra Argentina se traslada al ring con dos figuras que llegan invictas. Vigna presume récord de 2-0, mientras que Alana mantiene un sólido 4-0. Las dos prometen espectáculo y ninguna quiere ceder terreno.

Luego de la cancelación ante Samadhi Zendejas, Alana encontró nueva oponente para el 26 de abril. La pelea se realizará en la Arena Ciudad de México, ante más de 22 mil personas. El combate será a cuatro rounds, con condiciones que ya generan debate.

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Vigna no llega como improvisada. Es bicampeona de Párense de Manos, tiene un nocaut en su historial y experiencia en escenarios grandes. Incluso lanzó un reto directo en la conferencia. “Me encontré con una nena rica que quería apostar dinero, no es un cinturón que se gana con gana, me gustaría apostarle pelear sin careta. Me quedo con una imagen medio miedosa. No la voy a subestimar,”, enfatizó la streamer argentina.

¿PROBLEMAS CON EL PESO PACTADO? 🥊 Alana Flores y Flor Vigna discuten por el peso que deben tener previo al combate en Supernova Génesis. pic.twitter.com/ufyZYsftL4 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 18, 2026

Alana no se quedó callada. Aceptó cambios con tal de que la pelea se realice y dejó claro que ya estudió a su rival. “Viene muy alzada, que soy un reto fácil, me parece una falta de reparto que quiera cambiar todo. Ahora queriendo sacar más ventaja. Ya estoy accediendo a que pese más que yo. No puede pelear sin careta, sé lo peligroso que es. Esto me da más coraje para ganar. Quiero una pelea limpia”, reiteró.

La conferencia también dejó otros momentos calientes. Mario Bautista y Aarón Mercury pactaron su combate sin careta y con límite de 69 kilogramos. Por otro lado, Kim Shantal y Lupita Villalobos apostaron medio millón de pesos y hasta acordaron lanzarse en paracaídas, lo que elevó la tensión.

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¿DINERO POR CONTURONES? 🤔 Alana Flores no quiere perder los cinturones y trata de convencer a Flor Vigna a que se apueste mejor dinero. Caos en la conferencia de prensa. 💸 pic.twitter.com/FDi9fobm4c — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 18, 2026

El cartel queda listo para una velada que apunta a ser inolvidable. Peleas como Alana Flores vs Flor Vigna, Kim Shantal vs Lupita Villalobos, Wilito vs Lonche y Mario Bautista vs Aarón Mercury completan la función. La música de Carin León y Óscar Maydon pondrán el toque final a una noche de adrenalina que podrá verse en Netflix y redes de Supernova.