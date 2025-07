Alan Cervantes confía en que América saldrá pronto de su mala racha; "es cuestión de tiempo para estar donde merecemos"

Es una realidad que el América no vive su mejor momento bajo las órdenes de André Jardine, y que ha quedado atrás la etiqueta de equipo invencible que portaba en la Liga MX durante su tricampeonato.

Con los fracasos acumulados en los últimos meses y una racha negativa que aumentó tras no lograr iniciar con el pie derecho el Apertura 2025 ante Bravos de Juárez, la exigencia por parte de la afición va en aumento.

Una responsabilidad a la que no rehuyó Alan Cervantes, jugador que habló sobre el altibajo de la institución, pero mostró confianza en salir adelante de la mano de su entrenador.

"Buscamos no ser predecibles. André nos da las herramientas para seguir mejorando y ser un equipo que siempre esté peleando los primeros lugares y campeonatos. No es fácil lo que ha logrado, y la confianza está en hacernos buenos jugadores y mejores personas", mencionó.

Cervantes, quien vive un semestre importante en busca de ganarse un lugar en el once titular, estableció que el equipo recibió fuertes golpes la campaña pasada, pero que en poco tiempo volverá a los sitios importantes.

"En el tema estadístico, la racha suena muy drástica. Los altibajos son parte del futbol y de la vida. Nos pegó bastante en lo anímico el semestre pasado, todo lo que pudimos haber conseguido. El grupo está unido y es cuestión de tiempo para volver a estar en el lugar que merecemos".

El exjugador de Santos Laguna aprovechó el espacio para hablar del desempeño del equipo ante Bravos, poniendo como objetivo sumar de tres en casa ante Tijuana.

"No fue el inicio que esperábamos. Siempre tratamos de comenzar con el pie derecho; lamentablemente no pudimos conseguir los tres puntos y traerlos a casa. Es cierto que tenemos cosas por trabajar, pero no se hizo un mal partido. Estamos acostumbrados a la exigencia", finalizó.

