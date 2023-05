Aída Román con el sueño intacto de repetir como medallista

Aída Román anhela seguir haciendo historia para el deporte mexicano. El objetivo es clasificar a París 2024 y regresar con su segunda presea olímpica.

“Sí, eso es para lo que nos entrenamos, ese es nuestro enfoque, nuestra meta del día a día. No sólo es una clasificación olímpica, es buscar eso [una medalla]”, afirmó la seleccionada nacional de tiro con arco, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Román podría convertirse, junto a la taekwondoína María del Rosario Espinoza, como las únicas mexicanas que han logrado presea en más de una justa veraniega de manera individual. La sinaloense obtuvo tres: oro en Beijing 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. La arquera capitalina ya subió a un podio olímpico, hace 11 años, cuando ganó el metal plateado.

“Vamos a seguir trabajando. No podemos quitar el dedo del renglón y cada escenario de finales nos va a brindar un acercamiento a Juegos Olímpicos”, expresó la atleta.

Aída aseguró que los problemas económicos y de escritorio en la Federación Mexicana de Tiro con Arco no serán obstáculo para que ella y otros atletas de la disciplina, cumplan su meta de clasificar a París 2024, porque ya comprendieron que deben separar cada situación y dedicarse a su desempeño como deportistas.

“Hemos acordado que lo que nos compete es únicamente nuestro rendimiento en la Selección, ir a tirar nuestras flechas y que, si nos van a pagar o no, ya no nos compete a nosotros, porque no podemos mover el dinero. Necesitamos enfocarnos en ir a entrenar y sacar el mejor rendimiento; en lo otro, no podemos hacer nada”, remarcó la arquera.

Román, hace unos días, se colgó la presea de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco —junto a Alejandra Valencia y Ángela Ruiz— en la modalidad de arco recurvo, logro que disfruta la arquera, porque es parte de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos.