Adolfo Ríos lamenta que la cantera histórica de Pumas se haya perdido; recomienda volver a ciertas bases

En el Clausura 2011, los Pumas conquistaron su más reciente título de Liga. Aquel equipo auriazul, dirigido por Guillermo Vázquez, era sólido en defensa y tenía un portero que ofrecía garantías: Alejandro Palacios.

El Pikolín apenas estaba viviendo su primer torneo como titular, luego de la salida del histórico Sergio Bernal, a quien tuvo que ver siete años desde la banca.

Pero, desde su partida, han desfilado cuatro arqueros por los Pumas (Alfredo Saldívar, Sebastián Sosa, Gil Alcalá y Alex Padilla), sin ofrecer seguridad, y los dos que la han brindado (Alfredo Talavera y Julio González) no contaban con el ADN auriazul.

“Las raíces se perdieron en una cantera histórica”, donde surgían guardametas de calidad como Adolfo Ríos.

El Arquero de Cristo considera fundamental que los Pumas “estén en manos de gente que siente los colores”, para que retomen el camino de generar cancerberos.

“No sé de qué manera se estuviera trabajando la cuestión formativa de los porteros, pero —para la gente que toma decisiones— fue más sencillo empezar a llevar extranjeros, y eso es importante si te dejan un legado para los que vienen atrás, pero no ha sido el caso. No se estaba dando el seguimiento a esa posición y no se mantenía una línea de trabajo”, declaró Ríos, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El canterano universitario recomienda que la actual directiva, guiada por Miguel Mejía Barón, vuelva a ciertas bases.