Adama Traoré relata la fractura de Raúl Jiménez: "Lo escuché tronar y sus gritos de agonía"

Raúl Jiménez vivió hace cuatro años uno de los momentos más difíciles de su vida, al tras un choque con el brasileño David Luiz caer al césped y sufrir una fractura de cráneo.

Un instante que puso en riesgo su vida, y que fue recordado por Adama Traoré, jugador español que era su compañero en el Wolverhamton.

El ahora jugador de Fulham, fue sincero y en conversación con Fox Sports reveló que ese momento ha sido uno de los más difíciles de su trayectoria, al ver a un amigo sufrir.

“Fue un día muy triste porque, lo que tú piensas como jugador, compañero y siendo Raúl, para mí lo más importante es que estuviese bien. Fue bastante duro, escuché el ‘crack’ del choque, cómo pegaba esos gritos como agonizando, fue muy duro”, mencionó.

FOTO: AFP

El exjugador del Barcelona, y quien ha visto el resurgir de Raúl Jiménez en la actual temporada, lamentó lo vivido por el mexicano, ya que esa lesión lo alejó de llegar a clubes de mayor peso en el planeta.

“Fue una lástima la lesión, no recuerdo si llevaba como 17 goles, vinieron grandes clubes a buscarlo. Raúl siempre ha sido un jugador increíble, completo. No se sabe qué habría pasado si no se lesiona, pero lo que me alegra es que ha podido volver al futbol, a meter goles y estar bien con su familia”, finalizó.