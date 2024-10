Julio César Chávez Jr. explota en defensa de su padre y llamó "fracasado" a David Faitelson

El sábado pasado se vivió una situación insólita al cancelarse la pelea entre Misael 'Chino' Rodríguez y Omar Chávez, hijo del legendario Julio César, la cual encendió la polémica por ver quién estaba equivocado y quién tenía la razón, mismo debate que trascendió el cuadrilátero e involucró a especialistas y periodistas.

Entre ellos está David Faitelson, quien acusó a la familia Chávez de querer "ignorar las reglas" y le dejó un mensaje al Gran Campeón, por "solapar las indisciplinas" de sus hijos.

Lee también Julio César Chávez se disculpa con el Chino Rodríguez tras escándalo con su hijo Omar: "Uno se calienta con el box"

Por lo mismo, Julio César Chávez Jr. publicó un video en redes sociales donde atacó al conductor de Televisa.

“Estaba viendo una nota del David Faitelson, que anda peleando con mi apá. Mi apá no debe de pelear con ese güey, y ese güey es un pin***e mono sonso. No sirve para nada, nunca me ha caído bien (...) La gente abre el hocico porque tiene boca.... puras mam****as, la gente habla puras pend*****as. Mucha gente está bien fracasada, no sirve para nada porque no hayan qué decir, cosas malas de la gente, en lugar de ponerse a trabajar” desahogó.

“¿Cómo te pones a hablar mal de otra gente?... pin***e mono sonso ese. Cuando tienes en la cabeza mier***a y empiezas a decir que Chávez, que sus hijos... ¿yo qué culpa tengo de lo que pasó? A mí no me importa, yo estoy en mi casa con mis hijos” agregó.

Lee también Club Puebla se burla de David Faitelson por versión de cambio de sede