El fin de semana pasado se vivió un hecho lamentable en el futbol internacional, cuando el futbolista argentino Nahuel Gallardo, hijo del legendario entrenador del River Plate, fue acusado de racismo por su colega Eddie Guevara, jugador del Deportivo Cuenca.

Este incidente habría ocurrido durante el empate 1-1 entre el Cuenca y el Delfín Sporting por la jornada 20 de la Serie A de Ecuador, donde juega Nahuel.

Al final del partido, el defensor habló sobre el momento que vive su equipo y los insultos que recibió por parte de Gallardo.

"Mi marca, el número 5 del Delfín, me dijo "Negro, mono", no estamos para eso en esta actualidad", reveló Guevara, que amenazó con tomar acciones legales en contra del argentino.

"Hay que hacer una buena denuncia, estamos locos. Hay que tener un poco de empatía, con temas de racismo no creo que sea la línea más correcta" agregó.

Finalmente, confesó que intentó exponer su molestia ante las autoridades del partido, pero fue ignorado: "A la comisaria del partido se lo dije, pero me dijo 'no puedo hacer nada porque el árbitro es el que está adentro y lo ve'. Yo se lo dije al árbitro una, dos, ¿hasta cuándo?. Tengo mi cabeza fuerte y sé como es el futbol, pero me mantengo fuerte. Si tuvo las pantalones para decirlo, que se haga cargo y si hay una sanción que lo hagan".

Por ahora, Nahuel Gallardo no se pronunció al respecto.

