Abogado desmiente a Ana Guevara: “Los atletas acuáticos sí ganan las demandas a Conade”

La problemática de los deportes acuáticos en México está presente desde enero de 2023, luego de que la Conade, dirigida por Ana Gabriela Guevara, retiró las becas a los atletas de estas disciplinas tras los conflictos legales de la Federación Mexicana de Natación.

Hace unos días la exvelocista concedió una entrevista a EL UNIVERSAL Deportes asegurando que los atletas que han demandado a Conade para que recuperar sus becas en realidad “no es que nos ganen, sólo se hacen acreedores a un amparo”.

Ante esto el abogado Luis Jiménez, quien es responsable de algunas demandas aclaró a El Gran Diario de México que las declaraciones de Ana Guevara no son ciertas.

“Es evidente que no especialista en derecho, no tendría por qué saber los términos, pero si un juez, que es una autoridad y dicta una sentencia donde le dice a una autoridad que cometió una violación de los derechos humanos y constitucionales de un atleta que le destituyen sus derechos no veo otra conclusión que ese atleta al tener restituidos sus derechos pues ganó”, comentó a EL UNIVERSAL Deportes.

Sobre la declaración que Ana brindó donde menciona que “el amparo lo dice un juez, no lo dice la regla”, el abogado explicó la situación.

“Si ella se refiere a que eso no ha pasado de manera general, es que no es una acción colectiva es una acción individual que toma cada atleta, no es una regla porque no estamos legislando estamos litigando”, añadió.

Ana Guevara reveló a EL UNIVERSAL Deportes que “van más de 30 demandas y alrededor de 26 han sido rechazadas”, Jiménez contó que en su caso particular ha presentado más de 30 con distintas disciplinas, en particular de temas acuáticos sí tiene 26, pero ninguna ha sido rechazada.

“Menciona que son 26 expedientes que han sido rechazados, no se rechaza, pero no es especialista y no debe serlo, pero cuando una demanda no se admite se desecha, pero si quiere decir que hay 26 demandas que se han desechado es absolutamente falso, no tengo ninguna demanda que ha sido rechazada”, indicó el licenciado.

De igual forma descarta que las resoluciones las realice el mismo juez, “en muchos casos vamos a tener la misma resolución son criterios de 4 jueces distintos”.

Luis Jiménez también cuestiona que Ana Guevara defina las demandas de los atletas como “un mecanismo truculento que han encontrado para hacerse (del apoyo”, ya que “si el ejercicio de un derecho es un ‘mecanismo truculento’ se ha perdido el sentido de justicia”.

El abogado también quiso dejar claro que estos comentarios los hace en carácter institucional y profesional, no personal hacia la directora Guevara Espinosa.

“Mi pronunciamiento lo hago en carácter de la directora de la institución que le está privando los derechos a los atletas, hay un pronunciamiento que es una mentira que deja ver a la opinión pública que yo tengo algún tipo de conspiración con los jueces de distrito y que por eso se dictan sentencia a favor de los atletas, no conozco a ninguno de los jueces”, sentenció.

