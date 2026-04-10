49ers de San Francisco lanzan una innovadora App Móvil para sus aficionados

Lo 49ers de San Francisco de la NFL lanzaron una nueva aplicación, en colaboración con PwC, su Socio Oficial de Consultoría Digital, para que los seguidores del equipo tengan una experiencia única con una interfaz personalizada.

"La app ofrece una experiencia única e irrepetible que combina la profunda experiencia tecnológica de PwC con la legendaria marca de los 49ers, creando una interfaz personalizada y customizable para los aficionados", informó la franquicia en un comunicado.

Además, de la mano con la app que funciona nivel mundial, se creó un nuevo logo conmemorativo por el aniversario número 80 del equipo, mismo que podrá conocer a través de los canales oficiales.

"Estará presente a lo largo de la temporada como elemento clave del branding del equipo, la mercancía y la experiencia en el estadio. Los fanáticos pueden ver el logo actualizando su app actual o descargándola por primera vez desde la Apple App Store o Google Play".

Stephanie Rogers, directora de Marketing de los 49ers, señaló que la tecnología le permitirá a los aficionados estar cerca del equipo y vivir experiencias únicas gracias a esta nueva aplicación.

“Brindar a los Faithful una experiencia de fanático innovadora, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, es una de nuestras principales prioridades como organización. Nuestra nueva App de los 49ers está pensada para llevar esa experiencia al siguiente nivel”, mencionó Rogers.

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App de los 49ers - Foto: Especial

“Al celebrar nuestro 80 aniversario, estamos emocionados de presentar una plataforma que conectará más estrechamente a nuestros aficionados entre sí y con el equipo. Hoy es un día emocionante para nosotros y esperamos dar a conocer nuevas funciones que se integrarán en esta plataforma con la retroalimentación de nuestros fans”, agregó.

Por su parte Tyson Cornell, líder de Asesoría de PwC Estados Unidos, apuntó que los aficionados no se decepcionarán al utilizar la nueva aplicación.

“Ser fanático del deporte en 2026 tiene que ver con la personalización, y existe la expectativa de que los equipos creen una experiencia más personal, más digital y más conectada; esta app es un poderoso ejemplo de cómo la tecnología puede profundizar esas conexiones a escala”,

“Al combinar la profunda experiencia de PwC en datos, diseño e inteligencia artificial generativa con la histórica marca de los 49ers, pudimos crear una experiencia que llega a los fanáticos donde están, ya sea en el Levi’s Stadium o en cualquier parte del mundo. Como Socio Oficial de Consultoría Digital de los San Francisco 49ers, esperamos seguir innovando y avanzando juntos al servicio de esta increíble franquicia y sus aficionados", cerró.