A pesar de que el 2020 ya inició, algunas de nuestras celebridades se encuentran tomando un ligero descanso de su vida tan ajetreada (¡qué ganas de ser ellos!), una de ellas es Yanet García, quien aprovechó un minuto de sus minivacaciones para desearles a sus seguidores un buen día de una manera muy singular.

Fue a través de sus Instagram Stories, que la conductora del programa matutino Hoy, compartió un boomerang en el que se le puede ver disfrutando de la mañana en pijama y presumiendo su abdomen. En la historia la vemos en su recámara, donde hace unas semanas presumió en ropa interior a su perrita Mamacita.

Aunque no se logra ver, estamos seguras que García no lleva ni una gota de maquillaje y es de las celebridades que también han apostado por lucir lo más natural posible, incluso si se trata de pararse tarde y disfrutar sus vacaciones. Además, adoramos su pijama de cerezas y nos hace acordar de que hace unos días, les presentamos a ustedes una selección de pijamas para no salir de casa.

Estamos ansiosas por conocer lo nuevo que nos tiene preparado Yanet para este 2020.



El trabajo duro tiene su recompensa

Asimismo, la chica del clima no dudó en presumir el resultado de su esfuerzo y dedicación con la vida sana que lleva día con día y aprovechó para lucir su derrièrre con un post agradeciendo a sus seguidores.

En la publicación Yanet escribió: “Construir el cuerpo que siempre has deseado te puede tomar años de esfuerzo, dedicación y mucha disciplina. Pero recuerda cada día estarás más cerca de tu objetivo. Muchas personas te dirán que NO es posible, se burlarán de ti y hasta te juzgarán. El mejor consejo que te puedo dar es ENFOQUE, DETERMINACIÓN Y PACIENCIA. Si sabes lo que quieres nada ni nadie podrá detenerte. Cree en ti y lucha por tus sueños. SI YO PUEDO TU TAMBIÉN”.

Sin duda esto nos motiva a que este 2020 logremos una vida más saludable.