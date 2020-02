Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una de las cantantes favoritas de México y de Latinoamérica. Se trata, como pudieron leer en el título de esta nota, de Thalía, quien lució un atuendo bastante informal y que le restó glamour a su racha de Instagram con looks espectaculares.

Leer también: Angélica Rivera deslumbra con foto sin maquillaje para el Super Bowl

A través de varias fotografías en Instagram, Thalía compartió un look demasiado informal y sencillo. Quizás podríamos imaginarla así en un domingo por la tarde, pero verla tan sencilla luego de varias fotografías donde el glamour y la moda estaban a flor de piel, la ha colocado en la peor vestida de esta semana.



Con una playera azul cielo, unos jeans deslavados y una chamarra de colores, Thalía se pasó de comodidad. En la descripción de la foto escribió: “Colors of love! Nunca dejes que tu vida se convierta en blanco o en negro. ¡Vive a todo color!” Para combinar el atuendo, la cantante de Arrasando una gorra estilo militar y su melena suelta con ondas ligeras.

Leer también: Abren el primer museo del maquillaje en Nueva York

A pesar de que después de esta foto la cantante volvió a los looks más glamurosos y fashionistas, no descartamos este posible desliz de moda. Lo que no podemos negar es que Thalía es una de las mujeres más talentosas y mejor vestidas del medio, aunque a veces no logre hacerlo al 100 por ciento.

¿Qué opinas?