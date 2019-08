Y la peor vestida de la semana es… Kylie Jenner con corset

Bienvenidas una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una de las celebridades más famosas de Instagram. Así es, hablamos de Kylie Jenner, quien se ha coronado como la reina de Instagram y de los cosméticos.



No obstante su increíble estilo, Kylie Jenner ha aparecido en varias ocasiones en nuestra sección. Y es que a veces ser la reina no significa que siempre vayas a lucir impecable. Y como prueba tenemos uno de sus más recientes looks de esta semana.



Para continuar con su celebración de cumpleaños, Kylie utilizó un vestido floreado con un corset y unos lentes con perlas que sin duda le dieron un toque extravagante. Sin embargo, lo que nosotros preguntamos es: ¿realmente era necesario el corset? Se supone que el verano es para sentirnos cómodas y libres y al parecer este corsé no logra su cometido.

El vestido suelto le hubiera dado un toque increíble y nos habría confirmado que acentuar nuestra silueta para vernos hermosas no siempre es necesario, pues ya nosotras somos fabulosas.



Definitivamente este look no fue uno de nuestros favoritos

¿Tú qué opinas?