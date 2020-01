Y la peor vestida de la semana es… Jennifer Garner en los SAG Awards 2020

Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una talentosa actriz de Hollywood que no solo nos sorprendió con su caminata en la alfombra roja de los SAG Awards 2020, sino nos dejó decepcionadas con su elección de vestido. Enterate de todos los detalles aquí mismo.

El domingo pasado se celebraron los premios del Sindicato de Actores 2020, también conocidos como SAG Awards 2020. En su alfombra roja desfilaron personalidades como Jennifer Aniston, quien por cierto, se llevó todas las miradas por su hermoso vestido blanco y Scarlett Johansson que sorprendió con un vestido verde y de escote infinito.



Sin embargo, también hubo celebridades que realmente no dieron el ancho, y lo decimos no por su silueta, sino por sus feísimos vestidos. De hecho, por si no lo viste, hicimos un recuento de las peor vestidas del evento te invitamos a leerlo.

Aún así, quien realmente se lleva los abucheos mayores es la actriz Jennifer Garner, quien caminó por la pasarela enfundada en un vestido rojo que nos dejó muy decepcionadas. La actriz eligió un vestido de la firma Dolce & Gabbana con un estilo drapeado y en corte A con tirantes delgados.

Aunque el color del vestido está increíble, el material y el estilo del vestido fueron un gran error. No solo parece un vestido noventero (de esos que ya no queremos que regresen) sino que luce más como una prenda para una graduación. Además, al llevar el pelo suelto, hizo que se viera más informal y las joyas ni se diga.

Lo que debió hacer es escoger un modelo más ajustado, así como elevar su altura con un moño recogodio o una coleta de caballo. Seguro se hubiera visto mil veces mejor.

¿Qué opinas?