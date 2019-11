Y la peor vestida de la semana es… Christina Aguilera en los AMAs 2019

Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana” en esta ocasión nos vestimos de gala internacional para traerte a una de las peor vestidas de la alfombra roja de los premios American Music Awards, que celebran la música y la cultura pop de Estados Unidos. Este evento nos dejó muy claro que el estilo no es sinónimo de excentricidad, pues la cantante Christina Aguilera nos dejó un mal sabor de boca.

Para el evento de alfombra roja, Christina Aguilera asistió con un atuendo muy extravagante, el cual consistió en un look arriesgado (y fallido) compuesto por un vestido estilo wrap con hombreras y capucha, firmado por Jean Paul Gaultier.

El look combinó varias tendencias que, juntas, no lucieron nada bien. Este ouffit poseía mangas largas, hombros rectangulares y todo estuvo bordado con lentejuelas y perlas que hicieron de su atuendo un completo desastre, ya que, en primera, la desproporción hizo que Xtina luciera más ancha y por consiguiente su silueta no luciera impactante.

Además, el descuido en los detalles habló mucho de su look, ya que el vestido en la parte de abajo lucía sucio y, además, bastantente arrugado y pesado- Además, lo combinó con unas botas con plataforma en tono blanco, que confirmó que la tendencia de los ochenta, si no se lleva correctamente, resulta en un atuendo horripilante.

¿Qué opinas?