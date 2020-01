Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una de las conductoras más reconocidas de la televisión, se trata nada más y nada menos que de Andrea Legarreta, que esta semana no solo lució un atuendo invernal sino que no supo cómo combinarlo y lo lució totalmente incorrecto, para leer más detalles, entonces sigue leyendo.

Fue a través de Instagram que la conductora de Hoy compartió una publicación en donde presume no solo parte de su figura, sino un look que resultó ser un tanto desastroso. Pese a que estamos en invierno, es normal que muchas de nuestras celebridades luzcan sus outfits con gran estilo pero suele pasar que a veces, el look no sea como una se imagina y termine siendo un gran desastre de moda.

Resulta que tal vez la elección de Andrea no fue la adecuada, ya que un chaleco oversized, un top de cuello de tortuga, unos shorts combinados con botas y un collar plateado es demasiado para un look invernal. Separadas, todas las piezas funcionan, sin embargo en este look ninguna resultó ser lo que esperábamos. Combinar todas tus prendas favoritas en un solo look no siempre es lo mejor.



¿Qué hubiesemos preferido? Tal vez un cuello de tortuga con jeans, una camisade seda con shorts y sandalias, o un look minimalista con pantalón blanco, botas blancas y un suéter de punto combinado con el chaleco largo. Seguro, estas opciones hubiesen sido mejor y le hubieran resaltado mejor la silueta y así, ella no luciría tan sobre cargada.

¿Tú qué opinas?