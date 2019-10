Y la peor vestida de la semana es… Aleida Nuñez y su blusa transparente

Bienvenidos una vez más a su sección favorita: “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una celebridad muy popular en redes sociales. Así es, se trata de Aleida Nuñez, quien no nos convenció con uno de sus más recientes looks en Instagram. ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces sigue leyendo.



Durante su visita a Las Vegas, Aleida eligió un outfit que no fue nuestro favorito. Para una paseo en el aquel sitio, Nuñez eligió un top transparente con estampado de leopardo. También escogió unos shorts de piel y unas zapatillas de charol. ¿Por qué no nos gustó? Sencillo, sentimos que las transparencias son sexys, pero no si son combinadas con estampados de animal print.



¿Qué hubieramos preferido? Sencillo, si seguimos con la línea de las transparencias, escogeríamos un top de organza en monocromo, es decir, un top transparente en negro o en tono nude. Para seguir con la línea sexy, los shorts están perfectos y unas sandalias en vez de zapatillas debieron ser la opción.



Sin embargo, no dudamos que los looks de Aleida nos seguirán enamorando.

¿Qué opinas?