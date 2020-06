Fue Coco Chanel quien asoció a las pieles bronceadas con el poder económico, porque anteriormente la piel morena se vinculaba solo con las clases trabajadoras, que pasan largas jornadas bajo el sol. A partir de entonces, el look bronceado ha sido muy apreciado y perseguido.

En estos tiempos de contingencia sanitaria, debido a Covid-19, aún no podemos viajar a las playas a obtener ese look dorado-canela tan codiciado pero, por fortuna, las casas cosméticas tienen la solución para no vernos pálidas.

Con los productos adecuados y sencillos trucos que aquí te vamos a dar, podrás lucir como si acabaras de regresar de unas vacaciones a la orilla del mar.

Si usas shorts o blusas que dejan al descubierto tus hombros y brazos, te conviene aplicar un autobronceador. Es cierto que con las primeras generaciones de estos productos el resultado no se veía natural, sino que dejaba un extraño color naranja en la piel; sin embargo, con los autobronceadores actuales parecerá como si hubieras pasado un fin de semana tomando el sol.





Foto: Istockphoto

Antes de aplicarlos, es recomendable que exfolies la piel, para que elimines células muertas y obtengas un color homogéneo. Para mejores resultados, los expertos recomiendan “broncearte” poco a poco, es decir, aplica una pequeña cantidad de producto y permite que actúe para que veas el resultado. Si crees que necesitas un poco más, aplica otra capa ligera. Generalmente, el color permanece tres o cuatro días, tras los cuales puedes retocar.

Para facilitar su aplicación, hoy en día existen presentaciones en gel, crema y spray, para que elijas el que te parezca más fácil de usar.

En caso de que no quieras recurrir a estos productos y solo darle un poco de brillo a tu piel, puedes hacerlo con ayuda de los polvos iluminadores. Puedes usar tonos dorado, canela, rosa o melocotón.

Para obtener un look veraniego, aplícalos en los hombros y en el escote, poniendo especial atención en las clavículas, como se muestra en la imagen. Aplica terracota brillante detrás del hueso, un rosado sobre éste y dorado al frente. Difumina bien.

Para que tu rostro luzca bronceado con un acabado natural necesitas, en primer lugar, aplicar una base de maquillaje uno o dos tonos más oscuro que el que normalmente usas. Distribúyela perfectamente, sin olvidar las orejas.

Después, aplica un poco corrector. Trata de que sea un tono más claro que el que siempre utilizas, para que se note más el contraste con tu base. Úsalo debajo de los ojos, en las comisuras de los labios y en los laterales de la nariz para corregir imperfecciones y aportarle más luz a tu rostro. Difumina bien.

Es momento de recurrir a los polvos bronceadores, que son uno de los productos estrella de las colecciones de verano de las firmas cosméticas. Además de color, aportan mucho brillo al cutis, por lo que es necesario aplicarlos poco a poco hasta obtener el resultado deseado.





Foto: Cortesía

El secreto es que no los apliques como si fueran una capa más de maquillaje, sino dando matices. Piensa en qué zonas de la cara te da más el sol, es decir, dónde te bronceas con más facilidad: nariz, pómulos y frente. Para mejores resultados, usa una brocha ancha, que te ayude a difuminar.

Inicia en los laterales de la frente; de ahí, aplica en pómulos y en el tabique de la nariz. En esta zona, algunos expertos recomiendan imaginarte una suave franja que va de oreja a oreja, cruzando la nariz. Es ahí donde tienes que aplicar el color. Finalmente, maquilla mentón y barbilla.

Ahora debes darle más luz a tu piel. Aplica iluminador en tonos dorados o plata con destellos dorados sobre el pómulo, en el tabique nasal, sobre el labio superior (arco de cupido) y en la barbilla. Si lo deseas, pon un ligero toque en la punta de la nariz.

Para las mejillas necesitarás un blush rosa o durazno con mucho brillo.





Instagram @yeninesilfarmasi

Para que tus ojos completen el look veraniego y bronceado, necesitas sombras en tonos tierra, ocres, naranjas y dorados que darán un toque de calidez a la mirada. Puedes usar solo uno o combinarlos. No es necesario que uses delineador.

No olvides peinar perfectamente tus cejas y usar mascara de pestañas. Si lo crees necesario, aplica dos capas.

Finalmente, aunque cualquier color puede combinar con este look, para que los labios acentúen el efecto bronceado, necesitas tonos nude, rosas o naranjas, para un acabado veraniego y fresco.

Puedes usar barras de labios con acabado mate o, si lo prefieres, rematar con un toque de gloss, para un efecto amielado y “jugoso”.





Foto: Cortesía