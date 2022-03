Vanessa Hudgens, la actriz que se ha convertido en un icono del mundo de la moda y la belleza, debutó como presentadora en los Oscars 2022 y la vimos en la alfombra roja luciendo espectacular y dando los mejores comentarios sobre moda.

Desde su llegada a los premios, Vanessa deslumbró a todos con su atuendo que encabeza la lista de las mejor vestidas de la noche, pues la actriz apareció con un vestido negro de lentejuelas firmado por Michael Kors con cortes a los lados y un escote prominente que le dio el toque sensual que su look elegante y sofisticado necesitaba.

Y aunque su look nos dejó sin palabras, un detalle que logró saltar a la luz fue su manicura, la cual de inmediato dio de qué hablar, pues no es un secreto que la actriz siempre luce las tendencias más top del nail art y esta vez no fue la excepción.



Foto: AFP

Vanessa Hudgens tiene la manicura perfecta para 2022

Para llevar el mejor look de la temporada no solo debes lucir las prendas más top y en tendencia, la manicura, con el paso del tiempo, se ha convertido en un básico que complementa cualquier atuendo casual o formal para cualquier ocasión.



Foto: AP

Y Hudgens lo tiene claro, pues para acompañar su atuendo llevó unas uñas stiletto en color nude que amamos por una simple razón, son unas uñas de tamaño mediano con punta triangular que visualmente alarga tus dedos mientras te da un estilo más jovial. Añadió un borde metálico en la base, un detalle sutil pero que hace la diferencia en su manicura.



Foto: AFP

Para asistir al after party de Vanity Fair, la actriz cambió de look y apareció con un vestido suelto, con más movimiento, que nos encantó, una prueba firme de que las uñas stiletto en tono nude se adaptan perfecto a cualquier estilo y ocasión.



Foto: AP

