Tips para aprovechar las rebajas de ropa

Llegó la temporada de rebajas y con ella, miles de ofertas disponibles para ti. Y aunque es cierto que muchas de las prendas con descuentos son de la temporada pasada, también se pueden encontrar increíbles opciones para llevarse todo el año sin gastar una fortuna.

¿Existe un secreto para lograrlo? Sí, y es mucho más sencillo de lo que crees: basta elegir las formas y los materiales adecuados para que puedas adaptarlos a tu guardarropa sin importar que haya lluvia, calor o frío. Afortunadamente, son cada vez más las firmas que diseñan sus prendas para que se usen en más de una temporada.

Para que puedas lograrlo, nos planteamos un reto: conseguir algunas piezas que puedas usar lo que resta del año –y más– en menos de dos mil pesos cada una. ¡Y lo conseguimos! Aunque también te presentamos otras opciones de lujo para las que también desean aprovechar esas prendas que superan el 50% de descuento. Toma en cuenta que, como la temporada de rebajas está por terminar, es importante que revises disponibilidad en modelos y tallas, pero fuera de eso, puedes encontrar esto y más si te echas un clavado en tu tienda favorita o en línea. ¡Que tengas felices compras!

1. Bien tapada

(Abrigo gris: Mango, abrigo café: Nina Ricci)

Si lo que quieres hacer es apostar a la segura y darle más valor a tu dinero, aprovecha las rebajas para invertir en un abrigo de la temporada pasada. La razón es muy sencilla: los abrigos suelen tener siluetas más conservadoras, y eso asegura que los puedas usar una y otra vez durante al menos cinco años. Para que tu inversión sea aún más acertada, elige tonos clásicos como gris o negro, y patrones discretos que puedas combinar con cualquier cosa. ¿Quieres que tu prenda tenga un toque extra de personalidad? Elígela con un patrón exterior y otro en el forro o la solapa. Como tip adicional, asegúrate de que sea un poco holgado para que le puedas agregar capas extra de ropa si hace demasiado frío.

2. Tomando vuelo

(Falda rosa: Calvin Klein, falda menta: Bershka)

Seguramente has visto faldas plisadas en tiendas, celebridades, influencers, revistas… en todos lados. Esta pieza llegó para quedarse y puedes invertir en ella con toda seguridad para usarla, por lo menos, hasta la próxima primavera. Sin embargo, existen dos cosas que debes tomar en cuenta antes de invertir en una: el largo y el color. Si quieres replicar ese look retro y despreocupado que imperó en las pasarelas, tu mejor opción es un largo midi, el cual llega por debajo de la rodilla y puede usarse con botas o sandalias. Respecto al tono, una opción sencilla es un verde menta, el cual es ideal para la primavera, pero también puede avivar un look de invierno si se combina con básicos oscuros.

3. Suave ligereza

(Blusa de lentejuelas verdes: Halpern, blusa palo de rosa con volante: Zara)

Un top sin mangas es una de esas piezas que pueden funcionar sin problemas en casi todos los contextos, y con ella puedes arriesgarte un poco más y escoger opciones más en tendencia. Por eso, elegimos una versión que tiene muchos elementos interesantes, pero que no estaría fuera de lugar en el trabajo, en una cena casual y hasta en un bar. ¿Qué hace diferente a este top sin mangas de los otros? En principio, su holán asimétrico, el cual le da movimiento instantáneo y funciona como manga en su extremo superior. Después, su cuello falso, con el que podrás llevarlo en invierno si le agregas una bufanda. Por otro lado, un top con lentejuelas es una excelente opción para las fiestas de fin de año.

4. La incondicional

(Camisa 1: H&M, camisa 2: Vivienne Westwood)

Existen pocas piezas más icónicas y versátiles que una camisa blanca. Y es que se ve tan bien con unos jeans como con una pieza de gala: si no nos crees, pregúntale a Sharon Stone, quien combinó esta pieza con una falda de seda en los Oscares de 1998 con un look genial que recordamos aún ahora, o a Carolina Herrera que tiene cientos en su clóset. Y si tienes la fortuna de encontrar una pieza en seda, mejor aún, porque le va a dar un toque de lujo a lo que te pongas. Tus opciones para combinarla son casi infinitas y abarcan muchas piezas de temporada: minifaldas y botas largas, una falda en línea A, skinny jeans, culottes, con un jumpsuit, bajo un vestido sin mangas … básicamente lo que se adapte a tu estilo.

5. Todo en uno

(Jumpsuit rojo: Stella McCartney, jumpsuit negro de raya de gis: Bershka)

Antes, un jumpsuit era exclusivo de nostálgicos de los setenta o de fans del estilo industrial, pero esto ya no es el caso, porque regresó a la moda y existen cada vez más y mejores opciones para llevarlo como tú quieras. Después de todo, pocas prendas son tan prácticas o tienen el potencial de transformarse con solo un cambio de accesorios. Si quieres apostar a lo seguro, una pieza en tonos oscuros es una inversión de riesgo mínimo, porque se puede llevar sin problemas de la oficina a una fiesta o una salida con amigos. Solo asegúrate de llevarlo con un blazer o un cárdigan si tu ambiente de trabajo es más conservador, o de usar un abrigo de piel falsa o una chamarra de mezclilla si lo quieres hacer lucir más casual.

6. 80’s chic

(Vestido lila con cut out en escote: Vivetta, vestido negro con moño al frente: Zara)

Lo has leído muchas veces: el vestido negro es una apuesta segura en tu guardarropa. Aunque eso es cierto, puedes aprovechar las rebajas para experimentar con un modelo más apegado a las tendencias. Si ese es el caso, te recomendamos una pieza envolvente e inspirada en los ochenta, con la cual podrás impactar en un coctel o una fiesta de la oficina. Toma en cuenta que la clave es un diseño inspirado en la década, es decir, que tenga los suficientes elementos para evocarla sin que te haga parecer extra en una película de la época. Basta una tela con un poco de brillo, hombros amplios y unas mangas aglobadas para lograr el impacto que estás buscando. Como tip adicional, llévala con stilettos y aretes enormes para darle más personalidad a tu atuendo. Además siempre abundan los vestidos negros en las rebajas.

7. Flores oscuras

(Bolso negro con flores blancas y correa roja: C&A, bolso blanco con flores negras: Calvin Klein)

Bien lo dijo Miranda Priestly en El Diablo Viste a la Moda: los florales para primavera no son revolucionarios. Pero este estampado en otoño se ha vuelto tendencia, en particular por una ola de romance gótico inspirado en el punk, el grunge y la época victoriana. Todo eso hace que las prendas y accesorios con flores se puedan llevar todo el año sin problemas. Si eres de las que aman tener un estilo más sobrio o simplemente le gusta lo práctico y funcional, tu solución ideal es llevar este estampado en un bolso estilo tote, que se verá muy bien con todo lo que decidas combinarlo, en especial si tiene elementos de este romance dark como encaje, botas de combate o piezas en texturas satinadas, aunque también es una opción perfecta para ir a trabajar.

8. De cuadritos

(Pantalón black & white acampanado: Roland Mouret, pantalón de tubo: Mango)

Los usaste en tu uniforme escolar y seguramente tienes más de una pieza con este patrón en tu armario. Si lo que buscas es algo que puedas usar una y otra vez en todo el año, un pantalón a cuadros es la mejor inversión que puedes hacer, porque este estampado no pasa nunca de moda, y menos en la época de frío. Además, no solo es un básico de oficina: puedes combinarlo con una playera, una chamarra de mezclilla y unas botas vaqueras para hacerlo más casual, o con una chamarra de cuero y unas botas de combate para hacerlo más rockero. Como tip extra, no lo elijas skinny, sino en una silueta más recta: aunque lo slim fit seguirá usándose, son cada vez más las personas que están adoptando un corte más holgado.

9. Todo terreno

(Botas negras largas: H&M, botas cortes con detalle de brillantes: Chiara Ferragni)

Lo sabemos: las botas inspiradas en el Viejo Oeste ya son todo un clásico, porque son cómodas, resistentes y se ven perfectas tanto con un vestido muy romántico como con un look casual de jeans, y basta abrir Instagram para ver lo versátiles que son. Durante esta temporada, las botas siguen presentes en las wishlists de millones de personas, y tú puedes aprovechar esto para buscar un modelo de la temporada pasada e integrarlos a tu armario a una fracción del precio que te costarían normalmente. Para crear ese estilo cómodo, optamos por un modelo un poco más largo, pero también puede funcionar con unos botines, siempre y cuando recuerdes elegir un color fácilmente combinable como negro y café.

10. En puntas

(Pumps animal print: Marc Ellis, pumps lilas: Sam Edelman)

En calzado, las modas van y vienen, pero los pumps siguen siendo una constante. Este tipo de zapato, con tacón delgado y punta triangular, volvió a dar de qué hablar hace unos años, y ahora se lleva con todo: desde el atuendo más casual hasta lo más elegante. Y aunque no es tan cómodo como las botas, logra un impacto instantáneo que pocos zapatos pueden conseguir. Si quieres invertir en un modelo de diseñador, no necesitas hacerlo en un clásico tono negro o nude, sino aprovechar el diseño clásico y contrastarlo con un color que los haga más llamativos. Nuestra recomendación es un modelo en ante lavanda, el cual es una opción fresca y sofisticada, pero apropiada hasta en el ambiente más conservador o el infaltable animal print.

Ya tienes algunos tips para aprovechar las rebajas, así que toma tu cartera y vete de compras ahora mismo porque están por terminar.