No hay duda que Thalía es una de las mujeres más guapas del espectáculo. Además de entretenernos en cuarentena, Thalía ha elegido los atuendos correctos para lucir fabulosas en casa y esperar a que podamos salir y poder disfrutar del sol. Sin embargo, Thalía también nos ha enamorado con su gran decisión de estilo, pues ha salido a disfrutar de la playa donde vive y no lo hizo con un traje de baño, sino con un espectacular look.

Leer también: La ropa de segunda mano, la nueva obsesión de las fashionistas

Y es que a través de su cuenta de Instagram, la cantante de “Amor a la mexicana” sorprendió a todos con su look playero nada convencional. Se trató de un look asimétrico de rayas azul con una capa en contraste perfecta al vuelo del viento. El atuendo playero sin duda tiene las icónicas rayas marineras y la falda también hacía juego con su capa azul rey.



En la foto, Thalía escribió: “Let it go, let it go, Can't hold it back anymore, Let it go, let it go

Turn away and slam the door!” haciendo un comentario divertido con respecto a la película Frozen y la canción Let It Go.



Leer también: Lanzan cubrebocas transparente

Asimismo, la cantante subió un video en el momento que corrió por la costa vistiendo este increíble atuendo, dejando un comentario divertido, el cual fue: “Ese momento cuando quieres salir corriendo de la cuarentena”. Nos sentimos tan identificadas que morimos de risa con este divertido meme.

A pesar de eso, Thalía compartió un video cantando también en la playa, logrando así un perfecto combo de diversión y que sin duda esperaremos para poder salir para copiarle su estilo y vernos fabulosas.