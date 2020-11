Si hay algo que nos gusta de nuestras celebrities favoritas es que no dejan de sorprendernos y que gracias a las redes sociales las podemos tener aunque sean un poquito más cerca, pues desde estas plataformas nos cuentan los detalles de su día a día, sus nuevos proyectos laborales y hasta nos presumen sus cambios de look.

Muchas son las celebrities que tienen un feed muy bonito en Instagram, pero hay otras como Thalía que no dejan de ser ellas mismas y desde Instagram nos contagian siempre de buenas vibras con cada publicación, pues además de su estilo, la cantante mexicana proyecta una chispa muy cool.

https://www.instagram.com/p/CGS3rS7B7hX/ ++++++++++++

Durante el confinamiento, Thalía estuvo muy activa y compartió con sus fans sus mejores looks y hasta un tutorial de maquillaje, pero en esta ocasión, la intérprete “Piel Morena”, robó nuestras miradas con un outfit que puede ser inspirado en uno de los personajes más queridos de la franquicia de películas de Toy Story.

Leer también: Thalía rompe el internet al presumir sus curvas en un body azul

En las Instagram Stories de Thalía, nos pudimos dar cuenta que la cantante estaba probando sus nuevos filtros de Instagram que están inspirados en su lanzamiento más reciente “Tik Tok”.



Foto: Instagram Stories @thalía

Al momento de probarlos ella tenía su típica melena XL y un beauty look muy casual, pero aunque la belleza de Thalía no necesita de ningún filtro, la cantante fue la primera en probarlos para obtener un look que Jessie la Vaquerita de Toy Story llevaría en este 2020.

Pero el asunto no paró aquí, pues tiene dos looks más y al momento de ver sus historias nos entró un vació que solo esos sombres en su versión física pueden llenar.

Seguido del sombrero vaquero color fucsia, vimos este que es un poco más tie-dye y que realmente necesitamos en nuestro armario ya que seguramente sería una pieza muy top en cualquier look de festival tipo Coachella.



Foto: Instagram Stories @thalía

En su tercera story, la vimos con un modelo más sobrio en color café con una pedrería discreta que sería ideal para una tarde caminando en Tepoztlán o para esos días donde montar a caballo es la mejor actividad.



Foto: Instagram Stories @thalía

Aunque estas fotos desaparecen en 24 horas y no tenemos el dato exacto de cuántas personas han visto estas Instagram Stories, seguramente sus fans probarán encantados estos filtros que te dan un look vaquero muy cool.

Además, tenemos que admitir que aunque no sea su estilo musical, Thalía se ve muy bien con este look.