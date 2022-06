El verano cada vez se encuentra más cerca y nos trae nuevas tendencias que sí o sí tienes que llevar para que tu look sea el más glam del 2022.

Sabemos que el makeup es una arte que nos permite expresarnos y definir nuestro estilo de la mejor manera. Agregar una que otra tendencia a tu maquillaje tradicional te dará puntos buenos que puedes usar a tu favor si lo que buscas es cautivar a todos a tu paso con éxito.

A continuación te diremos cuáles son algunas de las tendencias que se suman a la lista de los favoritos para el verano, que se convertirán en tu próxima obsesión, pues estas pueden ser la clave para destacar y brillar más que el sol esta temporada.



Foto: Pinterest

Glowing skin

Una de las tendencias más poderosas que no podemos dejar pasar en el verano es lucir una piel luminosa y radiante, por lo que mantenela bien hidratada será clave para lograr el efecto glow. Lleva un capa ligera de maquillaje y recuerda que la preparación antes de aplicar los productos hará todo el trabajo.



Foto: Pinterest



Delineado doble

El delineador se ha vuelto nuestro mejor amigo, sobre todo si estos son de colores, si bien el cat eye negro es un clásico, el de colores es un must ideal para no pasar desapercibida en verano que le dará un toque divertido a tus párpados.

Los diseños dobles son un trend que vamos a ver mucho en el street style más hot del 2022, por lo que llevar un delineado doble te dará un estilo único y original.



Foto: Pinterest



Cejas naturales

Aunque las tendencias de las cejas están en constante cambio, para esta temporada llevarlas de manera natural, tupidas y cepilladas hacia arriba será lo único que necesitas para darle un giro inesperado a tu maquillaje.



Foto: Pinterest

Párpados coloridos

Los colores son nuestro mejor aliado para llevar en verano, lo dijeron los expertos en moda y lo confirmaron las tendencias del maquillaje más glam del 2022, así que no temas jugar con sombras de los colores más trendy de la temporada, como rosa, azul, lila, verde y tonos neón.



Foto: Pinterest



Juicy lips

Sabemos que amamos los labiales mate, pero llevar los labios glossy será el toque perfecto de frescura ideal para acompañar cualquier atuendo, por lo un gloss no puede faltar en tu bolso antes de salir de casa.

Acompaña unos juicy lips con una tinta para labios rosa o color durazno para darle un must romántico a tu look.



Foto: Pinterest



Decoraciones

Una de las tendencias que no pasan de moda son las perlas como la decoración favorita de la temporada, pues estas son el plus que puede elevar cualquier maquillaje y darle un aspecto más elaborado que seguro dejará a todos con la boca abierta. Pero si ya te cansaste de las perlas, agrega figuras doradas, brillos y estrellas, no te arrepentirás.



Foto: Pinterest



Peachy makeup

El color durazno es ideal para acompañar un atuendo veraniego, por lo que llevar un total makeup de este color será un tred que no podrás dejar de usar.

Además de ser fácil de replicar, pues solo tienes que tener un blush de tono a la mano y colocarlo en los párpados como sombra de ojos, en las mejillas y colocar un poco en la nariz, agrega un lipstick a juego y estarás lista.



Foto: Pinterest

