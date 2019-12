Una vez más, la cantante y actriz Selena Gomez nos dio cátedra de estilo mientras recorría esta semana las calles de Londres. Entre los looks que usó, los cuales fueron muy comentados en las redes sociales, hubo uno que nos encantó. Principalmente, es un outfit perfecto para esta temporada donde comienza a bajar la temperatura pero, sobre todo, porque es una pieza accesible para todas.



La pieza protagonista de este look de Selena es un abrigo que lo tiene todo: tiene un corte clásico (que no pasará de moda),es largo, de pelos, con estampado animal print y cuenta con un cinturón que ayuda a ajustarlo como quieras a la vez que estiliza la figura. Pero lo mejor de todo es que la prenda es de la firma Mango y tiene un costo de 3 mil 176 pesos, y está disponible vía online para que te la lleves ¡ya! a tu casa.



Este abrigo es muy versátil y puedes llevarlo para acompañar tanto looks elegantes como otros más relajados. Puedes inspirarte por completo en Selena y llevarlo como ella: con un jersey de cuello alto, unos jeans y botas. También puedes usar debajo un total look en negro, con una suéter de lana fino y cuello redondo, junto a un pantalón de bota acampanada y unas sandalias de tirante fino. Para un look de fiesta, llévalo con un vestido midi en los tonos de la temporada (negro, camel o berenjena) y complemente con unas botas de tacón y caña alta.



