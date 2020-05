Si ya has probado desde el corrector, parches de manzanilla, aceite de almendras y un montón de cosas para disminuir las ojeras y nada funciona te estas olvidando de uno de los trucos más clásicos de belleza por excelencia: las rodajas de pepino para disminuir de una vez por todas las horribles ojeras.



Aunque por varios años las rodajas de pepino han parecido simplemente un mito de belleza, por muy imposible que parezca, esta historia de las ojeras es completamente real pues logra desvanecer estas marcas de cansancio.

Las causas que dan origen a las ojeras son varias, pueden ser resultado de una mala alimentación, el estrés y el ritmo de vida, dormir mal, el inevitable paso del tiempo o incluso la genética. Recuerda que, en esta área, los vasos sanguíneos son más sensibles, por lo que si no se cuidan terminan rompiéndose y provocando las temibles marcas oscuras. Debido a que es una zona muy sensible, las ojeras no desaparecen por completo, pero sí puedes reducir su color. Para comenzar a combatirlas será necesario mejorar tu alimentación y completar tus horas de sueño con 8 horas diarias.

El pepino es 97% agua, por eso tiene un fuerte poder hidratante, y además es rico en minerales y vitaminas, sobre todo contiene vitamina A, C y algunas del grupo B. Además contiene propiedades astringentes que ayudan a reducir la inflamación y activar la circulación sanguínea del rostro.



Las rodajas de pepino son capaces de eliminar la hinchazón propia de las bolsas de ojos. Esta zona de la piel vuelve a recuperar su textura y el contorno de ojos recupera suavidad y firmeza.



El tiempo es un punto muy importante. Deberás tener puestas las rodajas de pepino en los ojos aproximadamente 15 minutos.

Limpia y desmaquilla tu rostro, haz el tratamiento antiojeras con las rodajas de pepino y, transcurridos los minutos necesarios retira las rodajas y lava los ojos con agua fría. A continuación, seca y no te maquilles hasta pasadas unas horas.

Te recomendamos hacer este ritual de belleza antes de dormir, para que así el rostro se recupere por toda una noche.

Puedes adherir este procedimiento a tu rutina de belleza y complementarla con la famosa hielo-terapia para aumentar el efecto desinflamante.



Puedes saltear las rodajas de pepino con algún otro remedio casero para las ojeras como la manzanilla o el hielo, con el fin de no causar ningún reflejo negativo de tu piel ante el pepino.

Debes tener paciencia y ser persistente para notar buenos resultados, pero sin duda este remedio tan natural y sencillo será tu mejor aliado para recuperar un rostro rejuvenecido.