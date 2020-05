Pese a que llevamos muchos días de cuarentena, las celebridades han estado luciendo sus mejores atuendos y fotos en redes sociales. Recién vimos el clóset de Kylie Jenner así como algunas rutinas de ejercicio o simplemente recuerdos de la juventud de unas otras. Sin embargo, el encanto y la belleza de algunas famosas no pasa desapercibida y hoy nos inspiran a quedarnos en casa, porque ahí es donde estamos más seguros.

Sin embargo, una de las actrices más no encanta por su estilo y belleza compartió con sus seguidores una foto en bikini que sin duda nos inspira a que acabando la cuarentena nos lancemos a la playa y luzcamos fabulosas con un bikini perfecto. Hablamos de Renata Notni quien impactó con una foto en bikini y una gorra para darle un toque tom boy.

En la foto podemos ver a Renata utilizando un bikini en color negro, el cual es un básico en cualquier armario femenino. Asimismo, combinó con una gorra negra para darle un toque más relajado y completamente desenfadado. Asimismo, Renata combinó el look con un pelo largo y con ondas playeras. Este look sin duda nos representa a nosotras de regreso a nuestra normalidad esperando un sol precioso y una piel tostada. Esta no es la primera vez que Ren impacta con un increíble bikini, ya que en diversas ocasiones presumió sus increíbles looks playeros.

Si quieres lucir como ella, tan solo necesitas conseguirte un bikini en color negro (seguro ya tienes uno en casa) y una gorra (pídele una a tu hermano, papá o novio) puedes combinar con joyería dorada o simplemente dejarte tu piel libre de cualquier accesorio. Asimismo, para hacerlo más atractivo, puedes optar por un maquillaje natural y lucir perfecta en tu próxima salida cuando acabe la cuarentena (esperemos que sea muy pronto).