Los Premios Emmy celebran lo mejor de la televisión y el streaming. La edición 74 se llevó a cabo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles la noche del lunes 12 de septiembre, donde las series Succesion (HBO) y Ted Lasso (Apple TV+) se coronaron como las ganadoras de la noche.

En cuanto a trabajo de interpretación, el icono de moda Zendaya hizo historia por ser la primera mujer negra y la más joven en llevarse a casa por segunda vez la estatuilla como mejor actriz en una serie dramática, gracias a su excelente trabajo en Euphoria (HBO).

La actriz también fue una triunfadora en estilo y fue de las mejor vestidas que pasó por la alfombra roja de los Emmys 2022. Veamos quiénes más lucieron increíbles looks.

Los mejores looks de los Emmys 2022

Zendaya en Valentino

La hermosa Zendaya apostó por un vestido negro de Valentino con escote strapless, silueta de corset y falda amplia. El detalle más femenino lo aportó un delicado moño que adornó su cintura. Cabe destacar que la falda luce bolsillos a los lados. El vestido fue elaborado en satín, creado especialmente para ella por Pierpaolo Piccioli, inspirado en un traje de la colección otoño-invierno 1987/1988 de la firma. Llevó joyería de Bulgari.



Foto: AP



Sydney Sweeney en Oscar de la Renta

Sydney Sweeney, coprotagonista de Zendaya en Euphoria, estuvo nominada como mejor actriz de reparto por su interpretación de Cassie en la serie y también lució espectacular en esta noche. Llevó un elegante diseño de Oscar de la Renta, con sus inconfundibles flores bordadas. Eligió un sofisticado vestido columna con escote redondo, una preciosa cola y espalda descubierta.



Foto: AFP

Reese Witherspoon en Armani Privé

La actriz y productora Reese Witherspoon lució uno de los más lindos trajes que pasó por la alfombra roja de los Emmys 2022. Su trabajo en The Morning Show la situó entre las nominadas de la noche y para la ocasión decidió brillar en un inigualable azul de Giorgio Armani Privé, con bustier y escote strapless, bordado con lentejuelas y cristales. Complementó su traje con sandalias de la firma brasileña Aquazzura y joyas de Tiffany and Co.



Foto: Instagram @giorgioarmani



Julia Garner en Gucci

La ganadora en la categoría de mejor actriz de reparto en una serie dramática por su rol en Ozark (también estuvo nominada como mejor actriz principal en una miniserie o película por Inventing Anna) triunfó además entre las mejor vestidas de la noche. En sus fotos para el recuerdo de este momento quedará el sello de la estética Gucci. Julia Garner llevó el cut out a la alfombra roja en un vestido de terciopelo de mangas largas y flores bordadas, de la colección Cosmogonie.



Foto: AFP



Amanda Seyfried en Armani Privé

Amanda Seyfried se llevó el reconocimiento de mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión, por The Dropout. Lució hermosa con un vestido con bordados de Giorgio Armani Privé en un tono rosa muy romántico. La delicadeza de la silueta columna fue aderezada con un detalle de tul que aporta movimiento en el escote recto.



Foto: AFP

