Peinados de Navidad originales

En el mundo de la moda, las tendencias no duran mucho, pero cual boomerang, no tardan en hacer su triunfal regreso. El año pasado te contamos de la nueva moda, que se hizo viral en las redes sociales, del peinado en forma de árbol de Navidad, pero si no pudiste armar tu look, no te preocupes que la tendencia está de regreso.

Esta moda surgió el año pasado y se apoderó de Instagram con cientos de publicaciones de personas que intentaban su versión del #ChristmasTreeHair, entre mujeres, niños y hasta hombres que decoraban su pelo con esferas, luces y hasta tinte de color verde.

Pues ahora la fiebre del espíritu navideño vuelve a las redes y las personas no han perdido la oportunidad para mostrarle al mundo sus originales peinados.

El método para lograr desafiar a la gravedad y levantar el pelo es con una botella vacía de plástico en la cabeza y usarla como molde.



Una vez que tengas la botella, ve peinando el pelo alrededor y fíjalo con mucho gel o spray de extra duración.

Ya con la forma de árbol de Navidad, el siguiente paso depende totalmente de tu imaginación y creatividad. Las combinaciones son infinitas. Así que no esperes otro año para intentarlo y sorprende a todos tus amigos con este look perfecto para las posadas.