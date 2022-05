Los pantalones han sido una prenda a la cual podemos acudir innumerables ocasiones para salir de cualquier emergencia de moda. En esta temporada, la manera más fácil y segura de triunfar es llevando unos pantalones estampados para alegrar nuestros outfits.

Las tendencias más chic del street style del 2022 ya nos han confirmado que las prendas con estampado se encuentran en la cima de los favoritos de esta y la siguientes temporadas del año, por lo que si aún no estabas segura sobre invertir en una pieza llamativa, esta es la confirmación que necesitabas.



Foto: Mango

Existen varios básicos del clóset que complementan un look de impacto en cualquier temporada del año y a esa lista se le suman unos pantalones estampados, así que si aún no tienes uno en tu poder no esperes más.

Leer también: Kate del Castillo reaparece en NY con sorprendente cambio de look

A continuación te decimos cuáles son los pantalones estampados que no pueden faltar en tu guardarropa como el protagonista del look más glam.



Estampado floral

Es uno de los estampados favoritos de la temporada, ya que se adapta perfecto a la primavera, lo que te ayudará a crear el mejor look y ser la mejor vestida sí o sí.

Combina con una blusa blanca que combina con todos los colores, lleva sandalias, tenis o tacones altos para complementar.



Foto: Mango



Cuadros

Llevar un pantalón de cuadros te dará un atuendo retro que será ideal para crear un look que todos volteen a ver a tu paso. Agrega unos tenis blancos, una chaqueta de cuero y estarás lista para triunfar.



Foto: Pinterest



Ondas

Si eres de las que busca darle un giro original e innovador a su look, llevar un pantalón con un estampado con ondas será la opción ideal para darle movimiento y un twist divertido a tu outfit de primavera.



Foto: Mango



Animal print

Es un estampado que nunca logra salir de nuestro clóset, gracias a que es un print que logra fusionarse a la perfección con cualquier otra prenda de tu clóset. Sea cual sea tu estilo, este estampado será tu bff. El de cebra y el de leopardo están en tendencia.



Foto: Bershka



Combina colores

La primavera viste de colores y eso no es un secreto, por lo que crear un look colorido y atrevido será la mejor carta que puedes jugar esta temporada. Llevar un pantalón estampado con la combinación perfecta de colores te dará un outfit único que todos van a amar. Los colores vibrantes triunfan, como el verde, el amarillo, el fucsia y el azul rey.



Foto: Mango



Lunares

Los estampados discretos como este son ideales a la hora de armar un look de oficina o para una reunión elegante, pues unos pantalones con estampado de lunares van a evitar que tu atuendo se vea aburrido.



Foto: Pinterest



Rayas

Si eres de las que les gustan los estampados, pero prefieres los diseños clásicos y menos llamativos, las rayas son tu mejor opción para llevar un atuendo en tendencia esta temporada.



Foto: Pull and Bear

Leer también: ¿Tinte casero para las canas?, te decimos cómo hacerlo y usarlo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters