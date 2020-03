La estrella de YouTube y gurú de la belleza Nikkie De Jager también conocida como Nikkie Tutorials despotricó en contra de Ellen DeGeneres en un show alemán, debido a su más reciente visita en el show de televisión de la comediante el pasado febrero.

La vlogger de belleza asistió al programa The Ellen DeGeneres Show debido a su salida del clóset como mujer transgénero y, de acuerdo con el sitio de noticias Insider, fue en febrero cuando la YouTuber asistió a otro programa en Alemania hosteado por Matthijs van Nieuwkerk donde declaró que la experiencia en ese show con el de Ellen había sido completamente diferente.

“Déjame decirte que hubo una gran diferencia entre este show y el de Ellen” Declaró en entrevista. A pesar de que la entrevista fue en alemán, el medio de noticias Insider encontró la traducción al inglés de otro YouTuber, llamado Sebastian Williams quien es nativo alemán. En su traducción, Nikkie declara que la presentadora Ellen DeGeneres ni siquiera la saludó antes de entrar al aire: “Es agradable que alguien te salude antes de comenzar el programa. Ella no lo hizo”.



Asimismo, el presentador alemán, Matthijs van Nieuwkerk le preguntó a la beautty blogger si Ellen había sido seca, fría y distante y De Jager, lo afirmó. Asimismo, no todo es tan malo, ya que Nikkie declaró que a pesar de todo había sido un gran honor estar en el show de Ellen. “Fue un gran honor estar en escena con Ellen, aunque no fue tan bueno como pensé”.



Según el medio de noticias estadounidense, Nikkie no ha respondido a su llamado para una declaración pública. Asimismo y a pesar de que la entrevista con el presentador alemán fue en febrero, las traducciones al inglés comenzaron a surgir debido a que el domingo pasado el YouTuber Sebastian Williams publicó un video sobre esta declaración en su página web. Hasta el momento, el video ya supera el millón de visitas.

nikkietutorials not giving a single fuck and calling out ellen degeneres’ rude behavior when she visited her show while remaining classy is the energy i like to see pic.twitter.com/oHoBTjHvrA

— G A B E (@gabeawaycar) March 29, 2020