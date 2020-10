Durante esta temporada uno de los calzados que más han causado bastante furor entre las amantes de la moda son los mocasines. Este modelo de zapatos que en su inicio fueron enfocados para el público masculino han ganado un lugar en el armario y en el corazón femenino.

Como todos los zapatos, este modelo tiene sus variantes y en las tiendas pueden existir modelos bastante bonitos con los que puedes crear looks increíbles.



Si lo vemos desde el punto de la comodidad, los mocasines son los nuevos flats, los nuevos tenis, los nuevos mules… los nuevos todo. Y desde hace unos años las pasarelas no los han dejado ir, pues son toda una declaración de estilo que en esta temporada tienes que dominar sí o sí.

Así que es mejor que prepares tu lápiz y papel, pues aunque sabemos que los mocasines en su mayoría de veces pueden ser zapatos bajos, los modelos que son la tendencia en las calles son aquellos que te dan centímetros de altura y elevan tu estilo.

Toques masculinos que seguro Miranda Hobbes usaría

Como te comentamos al inicio de la nota, este calzado aunque está orientado hacia el público masculino, se ha ganado su lugar en los armarios femeninos y durante esta temporada entre más andrógino y masculinizado sea el calzado es mejor, pues te permitirá romper con la feminidad de algunos modelos que hemos visto en el mercado

Estas siluetas son perfectas para llevar con vestidos midi, pantalones boyfriend y conjuntos de traje sastre.



Fotos: Mango

Las hebillas, cadenas y flecos son ahora una declaración de estilo

Los flecos y hebillas que poseen algunos modelos de mocasines son una de las tendencias más aplaudidas para esta temporada. Además le darán a tu look un toque vintage que siempre es una clave del otoño.

Estos mocasines se prestan con a crear un look atemporal y se pueden mezclar perfectamente con look de tartán y cuadros vichy. O si prefieres otra cosa, los jeans son grandes aliados para que este calzado adquiera protagonismo en tus looks.



Fotos: Tod´s / Uterqüe

Tacón retro

Con un diminuto tacón cuadrado, estos mocasines son un objeto del deseo entre las más exigentes a la hora de vestir, si bien sus centímetros añadidos no permiten que toques el suelo, son una de las piezas más icónicas de la temporada y por eso muchas andas tras este par.

Si bien antes era impensable que este calzado de los años 40 pudiera regresar a las calles, en este 2020 todo puede pasar y ahora hasta lo llevamos con medias y calcetas largas. Son los mejores amigos de los vestidos midi y de los pantalones rectos.



Fotos: Mango, Uterqüe, Gucci

Suelas de segundo nivel

El amor odio que se tiene por las suelas XXL, las llamamos así pues no hay otra suela que represente los centímetros que vas a crecer con estos zapatos que no sean estas. Los modelos con suela más gruesa son tan originales que los puedes llevar a todos lados sin dejar de perder el estilo.

Este modelo es como una canción de The Weeknd, cuando la escuchas por primera vez no entiendes mucho, pero cuando la vuelves a escuchar la amas y no la dejas de reproducir. Así que, dale la oportunidad a este calzado de ser el protagonista de tus outfits.



Fotos: Mango